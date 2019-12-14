台東蘇鐵護管所轉型學習基地　推動山林文化及環境教育

▲黃英妹耆老與林管處長劉瓊蓮等共同為山胡椒學習基地揭牌。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

14日台東林管處與內本鹿人文工作室在延平事業區第19林班護管所，共同表達未來將利用原本單純作為蘇鐵保育的護管所逐步轉型成為「mamahav山胡椒學習基地」，並在結合原住民族山林文化智慧的前提下，推動生態保育及土地倫理精神的山野環境教育活動及課程，並導入山林巡護及森林資源管理技術，營造相互學習、交流及溝通的平台，共同擘劃山林資源友善永續管理運作模式。

活動由內本鹿人文工作室負責人胡榮茂帶領全體人員進行入山儀式，隨後大家步行前往「mamahav山胡椒學習基地」，沿途經過的數個平台都可以看到早期原住民族人生活空間遺址，如：砌石坡坎、石牆等；抵達現場後由柯俊雄老師向大家講解內本鹿歷史現場的文史。在部落耆老黃英妹的祈福後，在部落族人及與會來賓的陪同下，一起揭開刻有布農族語「mamahav」及中文「山胡椒學習基地」字樣的意象標誌，並在代表合作意向的布簾上以多樣色彩顏料捺上手印，象徵攜手合作推動原住民族山林智慧及山野環境教育的工作。

▼現場後由柯俊雄老師向大家講解內本鹿歷史現場的文史。（圖／記者楊鈞典翻攝）

延平19林班蘇鐵護管所位於延平鄉紅葉村鹿野溪上游的向陽坡地，過去為蘇鐵保育及病蟲害防治的重要基地，除了在物種保育上的重要性外，也是內本鹿古道上的重要據點：mamahav(山胡椒)舊聚落的清水駐在所，深具重要的歷史及人文意義。正式啟用的第1場活動，由布農山林教育交流與分享活動：「布農族山林教育論壇」熱鬧登場，邀請多個長期關心原住民山林教育的學校與民間團體，包括布農族東群部落學校、桃源國小KIST理念公辦民營學校、高雄巴楠花部落中小學等成員，齊聚共同分享各自推動山林教育的構想與執行狀況。

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