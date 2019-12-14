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2小時運輸4000加侖　美海軍「羅斯福號」、「奧瑪哈號」完成首次海上加油

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▲ 羅斯福號2日完成了首次的海上加油任務。（圖／翻攝DVIDS官網）／翻攝DVIDS官網）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國海軍透露，尼米茲級航空母艦羅斯福號（CVN 71）與獨立級近岸戰鬥艦奧瑪哈號（LCS 12），已經在2日進行了首次的海上加油任務，整個過程共有500名水手參與，在2小時內運輸了4000加侖的燃油。

根據《Defence Blog》 報導，負責執行本次加油任務的，是獨立級沿海戰鬥艦蒙哥馬利號（LCS-8）的指揮官羅素（Edward Rosso）。他表示，「即使成員們過去從未替尼米茲級航空母艦進行過海上加油，這次依然順利完成了任務，證明了他們的訓練成果。」

▲ 為了讓加油任務順利完成，羅斯福號的水手做足準備。（圖／翻攝DVIDS官網）

據了解，即使目前海軍已經有雷射測距等先進科技，但海上加油仍舊是相當危險的工作，也還有許多挑戰需要克服。對此，「羅斯福號」中尉亞當斯（Clyde Adams）回應，「我覺得這次能成功，都要多虧團隊合作，如果工程師、在甲板待命準備加油的團隊，還有我們跟奧瑪哈號每位訓練有素的水手沒有順利配合，那麼任務就不可能完成。」

「羅斯福號」艦長克羅澤（Brett Crozier）則提到，當時船上的船員們透過無線電、手勢、信號槳等方式，以確定兩艘船在任務全程都能維持適當溝通，「看到這兩艘船艦的成員齊心協力，合作無間的完成加油任務，實在令人印象深刻。這樣的訓練不但能更加精進我們水手的能力與技術，也確保『羅斯福號』能隨時為其他海軍船艦提供協助、給予所需的補給。」

「羅斯福號」完成加油任務後，目前正在東太平洋進行例行培訓。

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