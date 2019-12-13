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美退出INF後首射陸基中程彈道飛彈　飛500公里墜太平洋公海

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▲▼Test of U.S. Missile Defense System Successfully Intercepts ICBM Target。（圖／達志）

▲美國在8月以莫斯科違反條約為由，正式退出INF。（圖／達志）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國空軍與戰略能力辦公室（Strategic Capabilities Office）合作，當地時間12日在加州范登堡空軍基地（Vandenberg Air Force Base）試射一枚搭載常規彈頭的陸基中程彈道飛彈原型彈，是退出《中程飛彈條約》（INF）後首度試射中程彈道飛彈。

根據《美國國防新聞週刊》（Defense News）報導，五角大廈發言人卡弗（ Robert Carver）指出，飛彈飛行超過500公里後墜入太平洋公海，而測試期間收集到的數據，都會成為未來發展中程飛彈的重要依據。

美國今年8月正式退出INF時宣布，將會全力研發之前被條約所限制的陸基常規中程飛彈，退出INF的幾週內，美軍就在聖尼古拉斯島（San Nicolas）試射一枚地面發射的中程巡弋飛彈。

《中程飛彈條約》制定背景為冷戰時代，1987年由當時的美國總統雷根（Ronald Reagan）和前蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）簽署，用於限制兩國發展和部署射程介於500至5500公里的陸基巡弋飛彈或彈道飛彈，雙方因此銷毀大量威脅西歐和蘇聯的中程彈道飛彈，是防止核擴散的一個重要里程碑。

▼美軍在加州范登堡基地試射一枚陸基中程彈道飛彈原型彈。（影／翻攝自youtube）

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