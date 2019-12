美軍試射「禁忌的飛彈」40年來首次　華春瑩指控：美國早有預謀

▲美國40年來首度試射陸基中程彈道飛彈。(圖/翻攝自Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper twitter)



美國國防部長艾斯培(Mark Esper)在推特上發布一則影片指出,美軍在12日試射一枚陸基中程彈道飛彈,也就是過去《中導條約》中禁止試射的飛彈。中國外交部發言人華春瑩對此回應表示,中方此前已經判斷,美國早有預謀,從今年2月起就著手準備相關試驗,所謂的「俄羅斯違約」和「中國飛彈威脅」都是蒙騙他人的拙劣表演。

根據CNN報導,五角大廈發言人羅伯特•卡弗(Robert Carver)聲明指出,美國在太平洋時間12日上午8時30分,從加州范登堡空軍基地(Vandenberg Air Force Base)試射一枚沒有攜帶核彈頭的陸基中程彈道飛彈,飛彈飛行500公里之後在公海終止飛行,這次的數據收集,對於美國將來發展中程飛彈具有重要影響。這也是美國40年來首度試射陸基中程彈道飛彈。

美國於2019年8月2日宣布退出《中導條約》,同月試射一枚陸基戰斧巡弋飛彈,聲稱飛行500公里後成功擊中假想目標,俄羅斯在美國退出後,也宣佈暫停履行《中導條約》。

中國外交部發言人華春瑩在13日的例行記者會上表示,美國防部已先後進行了兩次陸基中導試驗,美國防長艾斯培驕傲地聲稱,美從今年2月就已經開始著手準備相關試驗。

華春瑩指控,這再次印證了中方此前的判斷,美國退約早有預謀,真實目的是通過「自我鬆綁」放手發展先進飛彈,謀求單方面軍事優勢,美方上演的「俄羅斯違約」和「中國飛彈威脅」的把戲,不過是其矇騙別人的拙劣表演。

《中導條約》全稱《美蘇消除兩國中程導彈和中短程導彈條約》,1987年12月8日由美國總統雷根與蘇聯領導人戈巴契夫在華盛頓簽署,條約禁止雙方試驗、生產和部署射程500至5500公里的陸基巡弋飛彈和彈道飛彈,但對艦載和機載的巡弋飛彈和彈道飛彈並沒有做出限制。

美俄兩國近年來多次相互指責對方違反該條約,莫斯科稱俄方一直在忠實地履行條約,認為美國的指責毫無根據,《中導條約》在2019年8月2日美國退出後正式失效。

