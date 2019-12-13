美軍試射「禁忌的飛彈」40年來首次　華春瑩指控：美國早有預謀

▲美國40年來首度試射陸基中程彈道飛彈。（圖／翻攝自Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper twitter）



記者林彥臣／綜合報導

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）在推特上發布一則影片指出，美軍在12日試射一枚陸基中程彈道飛彈，也就是過去《中導條約》中禁止試射的飛彈。中國外交部發言人華春瑩對此回應表示，中方此前已經判斷，美國早有預謀，從今年2月起就著手準備相關試驗，所謂的「俄羅斯違約」和「中國飛彈威脅」都是蒙騙他人的拙劣表演。

根據CNN報導，五角大廈發言人羅伯特•卡弗（Robert Carver）聲明指出，美國在太平洋時間12日上午8時30分，從加州范登堡空軍基地（Vandenberg Air Force Base）試射一枚沒有攜帶核彈頭的陸基中程彈道飛彈，飛彈飛行500公里之後在公海終止飛行，這次的數據收集，對於美國將來發展中程飛彈具有重要影響。這也是美國40年來首度試射陸基中程彈道飛彈。

美國於2019年8月2日宣布退出《中導條約》，同月試射一枚陸基戰斧巡弋飛彈，聲稱飛行500公里後成功擊中假想目標，俄羅斯在美國退出後，也宣佈暫停履行《中導條約》。

中國外交部發言人華春瑩在13日的例行記者會上表示，美國防部已先後進行了兩次陸基中導試驗，美國防長艾斯培驕傲地聲稱，美從今年2月就已經開始著手準備相關試驗。

▲華春瑩指控美國試射中程飛彈，早有預謀。（圖／翻攝自環球時報）



華春瑩指控，這再次印證了中方此前的判斷，美國退約早有預謀，真實目的是通過「自我鬆綁」放手發展先進飛彈，謀求單方面軍事優勢，美方上演的「俄羅斯違約」和「中國飛彈威脅」的把戲，不過是其矇騙別人的拙劣表演。

《中導條約》全稱《美蘇消除兩國中程導彈和中短程導彈條約》，1987年12月8日由美國總統雷根與蘇聯領導人戈巴契夫在華盛頓簽署，條約禁止雙方試驗、生產和部署射程500至5500公里的陸基巡弋飛彈和彈道飛彈，但對艦載和機載的巡弋飛彈和彈道飛彈並沒有做出限制。

美俄兩國近年來多次相互指責對方違反該條約，莫斯科稱俄方一直在忠實地履行條約，認為美國的指責毫無根據，《中導條約》在2019年8月2日美國退出後正式失效。

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