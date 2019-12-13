20歲妹私密處癢到崩潰！吃藥都好不了…醫驚揭「4男女打乒乓」

▲女生經常為了私密處感染所擾。（圖／記者田暐瑋攝）

實習記者周依儒／綜合報導

私密處感染是女性朋友最感到頭痛的問題之一，常因不好意思就醫而反覆發作。一名20多歲女子，因私密處很癢就醫，經醫師檢查後發現是「滴蟲感染」，由於此疾病是性伴侶之間會互相傳染，因此醫師請女子的男友要一起吃藥治療。2人依照醫師指示吃藥後，症狀卻一直不見轉好，這讓醫師十分疑惑，經詢問才發現驚人真相。

婦產科醫師鄭丞傑近日於《醫師好辣》節目中，介紹一種造成女性私密處感染的「滴蟲感染」。他表示，滴蟲是一種原蟲，是一種非常小的微生物，如果拿到顯微鏡觀察，會看見一隻一隻的小蟲在動，甚至還會驚嚇「我體內怎麼會有這麼多蟲」，怎麼發現是滴蟲，他指出通常醫生能夠在女性子宮頸邊邊發現「泡泡」。

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▲「滴蟲感染」也稱「乒乓傳染」，男女雙方只要有一人沒治好，病症就會反覆發作。（圖／翻攝自YouTube）

鄭醫師分享一看診案例，他曾遇到一名20幾歲的年輕女生，因為私密處癢得受不了、分泌物又多因此前來求診，內診後發現這個女孩子宮頸邊邊「泡泡很多」，這就是滴蟲感染的特色。他說，因為「滴蟲感染」也稱作「乒乓傳染」，男女雙方只要有一人沒治好，病症就會反覆發作。所以他請女子把男朋友叫來看診，當面告訴那男生「這個病是會互相傳染的，不管你現在有沒有，就一定要吃抗生素，把他治好。」

隨後，鄭醫師就同時開藥給這位年輕女生和她的男朋友，過了一個月後，女生居然又因私密處感染復發再度前來求診。在確認過女生和男友都有吃藥後，鄭醫師發現事有蹊蹺，於是在女生換衣服時，偷偷詢問男生「是否還有別的女朋友」。

後來，鄭醫師就請男生將另一位女友帶來看病並開藥給他們吃。但沒想到過了一段時間後3個人中又有人感染。鄭醫師覺得相當奇怪，只好詢問另一個女生「是否還有別的男朋友」。結果才得知這個女生有多重性伴侶的癖好，所以才會造成4個人像乒乓球雙打一樣反覆發病。

▲醫生看診意外發現男、女方各自在外都還有別的男朋友。（圖／翻攝自YouTube）

最後鄭醫師提到，當發現有私密處感染的問題時，最好誠實面對醫師，到底有誰跟發生過關係，要嘛就要戴保險套避免，要嘛就好好吃藥，不然病症一直相互傳染、反覆感染，才來怪怪醫生沒治好。

全部人都劈腿的行徑讓鄭醫師看了超傻眼，不過鄭醫師也叮嚀，當發病的時候，最好要想清楚究竟是和哪些人發生過性關係，並雙雙來治療，如果不想吃藥，就乖乖把保險套帶好，才能保護自己也保護別人。

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