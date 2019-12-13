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LINE TODAY十大熱門新聞排行榜  12強棒球賽、志玲姊姊閃婚受關注

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▲LINE TODAY十大熱門新聞排行榜  12強棒球賽、志玲姊姊閃婚最吸睛。（圖／LINE提供）

▲LINE TODAY熱門直播。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE TODAY今（13）日公布2019年十大熱門新聞話題排行榜，前五大最受台灣用戶關注的新聞事件分別為「12強棒球賽台灣投打亮眼」、「郭董參選又退選打亂2020選情」、「暴龍奪下NBA史上首冠」、「香港反送中示威港警鎮壓惹議」、「志玲姊姊閃嫁Akira」。

LINE TODAY表示，2019年的十大熱門新聞話題橫跨體育、政經、民生、娛樂、天災人禍等各個面向，其中排行榜最熱血的新聞就是由11月剛熱鬧結束的「12強世界棒球錦標賽，台灣投打表現亮眼」奪冠。

LINE TODAY指出，台灣讀者也非常關注國內外政經議題，包含與2020總統大選相關的「郭董參選又退選」事件引起各黨派代表和擁護者高度關注，另外則是「香港反送中抗爭」事件，每日都引起眾多社會輿論，還有「2千位長榮空服員長達17天的罷工爭勞權」事件，引發勞資雙方的激烈討論。

▲LINE TODAY十大熱門新聞排行榜  12強棒球賽、志玲姊姊閃婚最吸睛。（圖／LINE提供）

▲LINE TODAY十大熱門新聞排行榜。（圖／LINE提供）

最後在娛樂的面向，最令人開心且感動的就是「志玲姊姊閃嫁Akira」充滿滿滿正能量的新聞，絕對是2019年「相信愛情」且「嫁給愛情」的最佳代表作之一，還有運動魂不滅的直播零時差，包含中職30年彭政閔引退賽留言創史上新高、12強棒球台美關鍵一役在線人次最高。

LINE TODAY強調，因應LINE數位當責計畫中「杜絕假訊息」目的所設立的「謠言破解」專區，上線至今破解超過600則以上的不實謠言，且累積超過770萬瀏覽次數，成功擴大查核文的社群影響力，持續驅動社會正向力量往前邁進。

其中用戶最關注的前三大查核內容由「很毒還會致癌？熱狗吃一口等於吃十萬隻蟲」名列第一，超過65萬瀏覽數，可見食安、健康議題最受用戶關心。

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