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清大「拾穗計畫」放榜！錄取60學生　《聲林之王》選手申力安錄取

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▲▼ 清大「拾穗計畫」放榜！錄取60學生　《聲林之王》選手申力安錄取（圖／清華大學提供）

▲清華拾穗計畫錄取生申力安是聲林之王第一季參賽選手，在節目中跟蕭敬騰有精彩合唱表現。（圖／清華大學提供）

記者崔至雲／台北報導

清華大學特殊選才「拾穗計畫」今（13日）放榜，今年共有創紀錄的1101位學生報考，共錄取60位學生。上榜者包括深受選擇性緘默症所苦的數學天才，及各領域優秀學生，其中，ETtoday第一季《聲林之王》選手申力安也錄取為清大「拾穗計畫」一員。

錄取拾穗計畫的張姓學生從小為選擇性緘默症所苦，在求學階段因周圍師生誤解，從小三起在家自學，情況最嚴重時更曾經3年無法開口說話。

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▲▼ 清大「拾穗計畫」放榜！錄取60學生　《聲林之王》選手申力安錄取（圖／清華大學提供）

▲清華拾穗計畫錄取生張同學從小自學，不僅數學天賦異稟還精通4種語言。（圖／清華大學提供）

清大指出，因張同學的特殊情況，校方採用網路試訊面試，張同學背對鏡頭，用通訊軟體打字來回答評審問題。數學筆試也以視訊進行，評審看他答題，當場立即確認他具極高天份。但也有評審擔心學校教育能幫上張同學什麼？評審之一的清華榮譽講座教授、中研院數理組院士張石麟力陳，清華辦理特殊選才就應收這樣特殊的天才，說服了決審委員。

巧合的是，張同學的小學同學申力安今年也錄取拾穗計畫。申力安目前就讀竹科實中，德語非常好，在張媽媽邀請下到「選緘協會」擔任德語口譯，把德國專家來台演講內容翻譯給患者及家屬了解。「我希望能盡自己微薄之力，幫助受選擇性緘默所苦的人，也讓大家更加了解選擇性緘默症。」申力安說。

▲▼ 清大「拾穗計畫」放榜！錄取60學生　《聲林之王》選手申力安錄取（圖／清華大學提供）

▲自學生張同學患有選擇性緘默症，在數學方面有極高天賦。（圖／清華大學提供）

申力安不僅是《聲林之王》第一季參賽選手，還與蕭敬騰合作拍過廣告。她說，自己曾經答應爸爸要兼顧演藝事業與課業，因此在校依然保持良好的學業成績。

申力安表示，自由的學習風氣是她嚮往並報考清華大學的主要原因，她認為清華的學制能讓學生更獨立，也更為自己的選擇負責。申力安未來想攻讀管理、行銷相關專業，特別希望能專精於時尚行銷。申力安說，今天10點放榜前她的心一直懸在半空中，得知錄取後感到十分興奮，「我一直瘋狂重刷頁面，最後看到自己名字在錄取名單上，真的太開心了！」

▲▼ 清大「拾穗計畫」放榜！錄取60學生　《聲林之王》選手申力安錄取（圖／清華大學提供）

▲竹科實中學生申力安憑藉堅強德語實力及優異演出表現錄取清華拾穗計畫。（圖／清華大學提供）

清華大學拾穗計畫今年錄取60人，其中不分系的清華學院學士班錄取33人，包含高中生21名、高職生3名、專科生1名、自學生4名及實驗教育生4名；其中13名為中低收入戶及特殊境遇弱勢生。此外，各學系也分別選才，數學系錄取3人、物理系5人、化學系2人、材料系2人、動機系3人、資工系6人、生科系3人、特教系1人、藝設系2人。其中藝設系設計組有53人報考，只取1人，競爭最激烈。

清大說明，清大「拾穗計畫」從104年展開特殊選才，不看學測成績，只看特殊才華及逆境向上的能量。特殊選才招生名額初期僅占清華大一新生人數的1%，目前提升為3%。109學年度學士班特殊選才（拾穗計畫）錄取名單
 

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