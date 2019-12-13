太陽花驅離後…反核靜坐遭水砲車圍剿「她幫疏散被警痛毆」　判決即將揭曉　

記者羅志華／台北報導

太陽花國賠判決後，引發警界反彈，退休警察協會更痛批「狠狠扭曲踐踏警察」，目前案件已上訴；但2014年除了太陽花324驅離，時任台北市長郝龍斌又於4月28日凌晨，為盡速恢復交通，下令驅離靜坐於中山南路、忠孝西路口的反核民眾，警方出動水砲車向群眾噴射，警民爆發激烈衝突，事後有16名傷者提起國賠。北院12月12日辯論終結，將於2020年1月22日宣判。

▲反核團體於2014年4月28日凌晨，在忠孝西路、中山南路口靜坐，時任台北市場郝龍斌下令「限時淨空」，警方以抬離、水砲車等方式驅離，現場爆發激烈衝突。（圖／《ETtoday》新聞雲資料照）

謝姓當事人於庭上表示，當晚警方開始驅離時，群眾已慢慢撤離，她幫忙指揮疏散，卻遭警方嗆「這個最皮」，隨即被拖進去痛打；北市府與警局事後強調，行動符合比例原則，還說水砲車一下就能驅離，比一個個抬出民眾「成本更低」，讓她不禁質疑，「那乾脆朝民眾開槍不是更省！？此說法令人難以接受」。

▲當事人謝小姐回憶現場，警方開始驅離時，她正幫忙疏散群眾，卻遭警方嗆「這個最皮」，隨即被拖進警察隊伍裡痛毆，一陣慌亂下趕緊朝凱道方向逃跑。（圖／記者羅志華攝）

傷者委任律師質疑，根據警械使用條例，非到特殊狀況時不得用武器，當時民眾和平、非暴力集會，警方卻以優勢警力用警械、水砲車驅離，甚至最後還有幾十位民眾，在警方包圍下被水砲車圍剿，民眾驚恐根本無法蒐證，現在警局卻以傷者無法明確舉證「傷勢是由現場警員所造成」拒絕賠償，實在沒道理。

律師許朱賢痛批，時任行政院長江宜樺，竟表示這次驅離只是警方「拍拍肩膀，請他們離開」，這簡直是在鼓勵警察暴力，「打死、打傷沒關係，長官挺你！」，且依管轄權，驅離應由中正一分局下令，當時卻只在派出所長決定下，警方就開始行動，律師認為，這次驅離不合法、不符比例原則，相關單位應負起賠償責任。

行政院及警政署律師表示，當時反核群眾聚集中山南路、忠孝西路口，若到了上班時間仍未驅離，將嚴重影響交通，足以擾亂人民正常生活、治安，當時還有民眾攻擊警方，已不是「和平」集會，警方依規定可用警械驅離。

且當時群眾手勾手抵抗，警方難以用抬人方式驅離，也有部分民眾被抬走後，又跑回來靜坐，警方不得已下，才在廣播後動用水砲車，且傷者無法明確舉證「傷勢皆由現場警員造成」，若民眾參與活動受傷就求償，恐讓有心人士自傷後，主張是警方造成求償。

北市警的律師表示，警方自4月27日下午、超過申請遊行的時間後，便開始勸民眾離開，勸說無效才不得不以抬離、水砲車等方式驅離；北市府律師表示，警方驅離時上班時間在即，現場指揮官依市長「限時驅離」指令，做出行動判斷。

但傷者律師反駁，除了她的當事人獨自在路邊休息時，被水柱沖到血尿，審理期間也有人證稱，當時有許多落單民眾，被水砲車攻擊，警政署稱水砲車是針對「民眾手鉤手，不得已下才使用」，並不合理。

林建宏律師表示，期望法院對警方暴力在「小傷害」時，就開始糾正，免得未來像香港那樣，民眾「被消失」、「被跳樓」；審理這樣受矚目的案件，法官也不禁表示「壓力很大」，尤其太陽花國賠後爭議不斷，本案與太陽花高度相近，究竟最後會如何判決，引起民眾高度關注。本案將於2020年1月22日宣判。

我沒有遲到，是時間遲到了！