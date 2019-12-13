　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

太陽花驅離後…反核靜坐遭水砲車圍剿「她幫疏散被警痛毆」　判決即將揭曉　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者羅志華／台北報導

太陽花國賠判決後，引發警界反彈，退休警察協會更痛批「狠狠扭曲踐踏警察」，目前案件已上訴；但2014年除了太陽花324驅離，時任台北市長郝龍斌又於4月28日凌晨，為盡速恢復交通，下令驅離靜坐於中山南路、忠孝西路口的反核民眾，警方出動水砲車向群眾噴射，警民爆發激烈衝突，事後有16名傷者提起國賠。北院12月12日辯論終結，將於2020年1月22日宣判。

▲▼2014年4月28日反核驅離。（圖／《ETtoday》新聞雲資料照）

▲反核團體於2014年4月28日凌晨，在忠孝西路、中山南路口靜坐，時任台北市場郝龍斌下令「限時淨空」，警方以抬離、水砲車等方式驅離，現場爆發激烈衝突。（圖／《ETtoday》新聞雲資料照）

謝姓當事人於庭上表示，當晚警方開始驅離時，群眾已慢慢撤離，她幫忙指揮疏散，卻遭警方嗆「這個最皮」，隨即被拖進去痛打；北市府與警局事後強調，行動符合比例原則，還說水砲車一下就能驅離，比一個個抬出民眾「成本更低」，讓她不禁質疑，「那乾脆朝民眾開槍不是更省！？此說法令人難以接受」。

▲428國賠當事人謝小姐。（圖／記者羅志華攝）

▲當事人謝小姐回憶現場，警方開始驅離時，她正幫忙疏散群眾，卻遭警方嗆「這個最皮」，隨即被拖進警察隊伍裡痛毆，一陣慌亂下趕緊朝凱道方向逃跑。（圖／記者羅志華攝）

傷者委任律師質疑，根據警械使用條例，非到特殊狀況時不得用武器，當時民眾和平、非暴力集會，警方卻以優勢警力用警械、水砲車驅離，甚至最後還有幾十位民眾，在警方包圍下被水砲車圍剿，民眾驚恐根本無法蒐證，現在警局卻以傷者無法明確舉證「傷勢是由現場警員所造成」拒絕賠償，實在沒道理。

律師許朱賢痛批，時任行政院長江宜樺，竟表示這次驅離只是警方「拍拍肩膀，請他們離開」，這簡直是在鼓勵警察暴力，「打死、打傷沒關係，長官挺你！」，且依管轄權，驅離應由中正一分局下令，當時卻只在派出所長決定下，警方就開始行動，律師認為，這次驅離不合法、不符比例原則，相關單位應負起賠償責任。

行政院及警政署律師表示，當時反核群眾聚集中山南路、忠孝西路口，若到了上班時間仍未驅離，將嚴重影響交通，足以擾亂人民正常生活、治安，當時還有民眾攻擊警方，已不是「和平」集會，警方依規定可用警械驅離。

且當時群眾手勾手抵抗，警方難以用抬人方式驅離，也有部分民眾被抬走後，又跑回來靜坐，警方不得已下，才在廣播後動用水砲車，且傷者無法明確舉證「傷勢皆由現場警員造成」，若民眾參與活動受傷就求償，恐讓有心人士自傷後，主張是警方造成求償。

北市警的律師表示，警方自4月27日下午、超過申請遊行的時間後，便開始勸民眾離開，勸說無效才不得不以抬離、水砲車等方式驅離；北市府律師表示，警方驅離時上班時間在即，現場指揮官依市長「限時驅離」指令，做出行動判斷。

但傷者律師反駁，除了她的當事人獨自在路邊休息時，被水柱沖到血尿，審理期間也有人證稱，當時有許多落單民眾，被水砲車攻擊，警政署稱水砲車是針對「民眾手鉤手，不得已下才使用」，並不合理。

林建宏律師表示，期望法院對警方暴力在「小傷害」時，就開始糾正，免得未來像香港那樣，民眾「被消失」、「被跳樓」；審理這樣受矚目的案件，法官也不禁表示「壓力很大」，尤其太陽花國賠後爭議不斷，本案與太陽花高度相近，究竟最後會如何判決，引起民眾高度關注。本案將於2020年1月22日宣判。

我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
吳宗憲火大刪好友：給人家庭二度傷害　謝忻噤聲半年曝被封殺內幕
32G莉亞被誤認成小三！澄清「我很自愛」：才看不上謝和弦
無名小站爆紅「玉井金城武」12年後現況曝光！網傻爆眼：完全崩
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

太陽花驅離後…反核靜坐遭水砲車圍剿「她幫疏散被警痛毆」　判決即將揭曉　

快訊／南港區工地火警！「濃厚黑煙」狂竄...疑焊接不慎釀禍　警消急滅火

張綱維稱被詐…資金遭跳票？　遺書內同名同姓「王0愷」詐騙手法曝！

他討債持手槍上門　債主更狠！拿衝鋒槍「抵肚押走」車上還有埋屍圓鍬

「3招式」騙2千萬！彰檢揪靈骨塔詐欺集團　3女收押查犯罪組織

天九牌賭場輸贏很大！備點鈔機防偽　賭客秀千元紙鈔折的「必勝小財神」

女網友傳裸照…他威脅上床手指、跳蛋通通來　渣男要再一砲：雲端還有備份

朋友不洗澡飄惡臭！暴躁男氣炸2度猛揍害「倒地慘死」...他喊：我有幫擦血

國道警欠鉅債竟向砂石車強索過路費　判刑6年半定讞

快訊／張綱維現身！北檢以「被告身分」傳喚今晚到案　釐清金流疑點

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

希澈戴口罩緊跟潤娥…保鑣以為是粉絲擋下！　他瞪眼手摸胸「超Q發言」笑翻惹ＸＤ

6歲嗯哼「比心告白」霍思燕　「妳永遠是我心裡的小公主！」媽媽淚崩

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

陳玉珍返金門...鄉親獻花喊「加油」　仍頭痛就醫：不得已還要住院

蔡依林全身橘「COSPLAY胡蘿蔔」?!　黃子佼變姥姥一句話讓她笑歪

太陽花驅離後…反核靜坐遭水砲車圍剿「她幫疏散被警痛毆」　判決即將揭曉　

快訊／南港區工地火警！「濃厚黑煙」狂竄...疑焊接不慎釀禍　警消急滅火

張綱維稱被詐…資金遭跳票？　遺書內同名同姓「王0愷」詐騙手法曝！

他討債持手槍上門　債主更狠！拿衝鋒槍「抵肚押走」車上還有埋屍圓鍬

「3招式」騙2千萬！彰檢揪靈骨塔詐欺集團　3女收押查犯罪組織

天九牌賭場輸贏很大！備點鈔機防偽　賭客秀千元紙鈔折的「必勝小財神」

女網友傳裸照…他威脅上床手指、跳蛋通通來　渣男要再一砲：雲端還有備份

朋友不洗澡飄惡臭！暴躁男氣炸2度猛揍害「倒地慘死」...他喊：我有幫擦血

國道警欠鉅債竟向砂石車強索過路費　判刑6年半定讞

快訊／張綱維現身！北檢以「被告身分」傳喚今晚到案　釐清金流疑點

全球首例！野外產仔大貓熊喬喬成功回捕　9月剛生雙胞胎

奶奶外出工作...家裡驚傳爆炸聲！　15歲孫女被鎖家中活活燒死

蘇格蘭民族黨預期大勝　黨魁下周將提「第二次獨立公投」

再冷還是要「露趾」！超有女人味的7大鞋款　舒淇、蔡依林都愛穿

新北「耶誕惜食分享節」14日登場　NG蔬果變身美味濃湯

25歲男跳樓砸中散步祖孫！3歲童當場慘死「嬤6天後亡」…判決結果出爐

「假裝民調卻在傳播是非」　張瀚天：提供10萬元揪出幕後黑手

Mac Pro「刨絲器」機殼設計遭批醜　蘋果工程師親上線講解背後散熱結構

丁寧剪掉10年長髮「耳下全剃光」老公嚇傻！吐菸帥T造型曝光

太陽花驅離後…反核靜坐遭水砲車圍剿「她幫疏散被警痛毆」　判決即將揭曉　

社會熱門新聞

女模互惠攝影卻被偷賣照　爆還有其他受害者

3工人「笑氣灌迷17歲少女」輪流性侵

快訊／信義區驚傳輕生事件！警到場傻：太巧

大批警力匯集「南港展覽館」！真相讓人傻眼

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

張綱維到處借　前四海幫幫主成另類債主

國道4車連環撞！懷孕港女「頭皮掀起」慘死車內

馬辣員工侵占營業額　判賠307萬元

父抱病娃趕走擋路狗　飼主控「愛犬被嚇到上吐下瀉」

彰化女大生遭撞！飛到田中…躺18分鐘命危

揪經理老婆飯店密會　銀行員掰拉肚子

陽明山夜遊　19歲男撞山壁身亡

兒子上班途中車禍亡　父悲痛掛看板找兇手

按摩女問：可以嗎？　伸手一抓是警察

更多熱門

相關新聞

少婦騎車遇凹洞慘摔要提國賠

少婦騎車遇凹洞慘摔要提國賠

已婚育有一子的黃小姐7日騎機車在太平區樂業路時突然自摔倒地，下巴縫16多針，機車也摔壞，人還短暫失憶，目前暫時在家休養。她事後發現，現場路中間竟有個凹洞，認為是公家機關有疏失，將提起國家賠償。

學生溺斃求國賠　法院判學校免國賠確定

學生溺斃求國賠　法院判學校免國賠確定

太陽花國賠案北市將上訴！黃國昌：請柯文哲三思

太陽花國賠案北市將上訴！黃國昌：請柯文哲三思

主人遭900公斤路牌砸死　4愛犬等待新家

主人遭900公斤路牌砸死　4愛犬等待新家

太陽花國賠案　柯文哲：原則上會上訴

太陽花國賠案　柯文哲：原則上會上訴

關鍵字：

反核靜坐428驅離國賠

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦認愛小三莉婭…深夜曬牽手照！　

謝和弦揭變心原因：沒感情了

謝和弦再炫「和小三開房片」！再嗆正宮：她逼我跳樓

莉婭被謝和弦認愛：全世界最傻眼是我！

遠航無停飛千人失業　空姐IG崩潰

32G莉亞衰被認成莉婭：我比較美而且很自愛

17歲爆紅！內衣女神墾丁春吶「觀音坐蓮」愛情片外洩

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

女模互惠攝影卻被偷賣照　爆還有其他受害者

溫柔男副駕命喪阿里山！女友見屍崩潰：帶我走

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

開車墜結冰河流　他大喊Siri獲救

記得無名爆紅的「玉井金城武」嗎！12年後現在長相曝光

遠航張綱維：希望今天下午就能復飛

3工人「笑氣灌迷17歲少女」輪流性侵

更多

最夯影音

更多
寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊
孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面