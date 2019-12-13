　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

LINE洗版救星最夯　2019前十大熱門功能排行榜出爐

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲LINE洗版救星最夯　2019前十大熱門功能排行榜出爐。（圖／LINE提供）

▲LINE公布2019台灣前三大熱門功能。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE台灣今（13）日公布2019年十大熱門功能排行榜，其中跨螢使用、增加工作效率，與促進人際互動功能最受青睞，前三名分別為洗版救星第3彈的圖片整合傳送、記事本搜尋、新版Keep儲存/分享，可以看出LINE改善服務介面之後，觀察到用戶喜歡哪些新的改動。

LINE台灣表示，整體看來，隨著LINE的資訊增加，相較於去年，今年的新功能比較偏重於使用介面優化，尤其是對於工作溝通效率有幫助的功能，像是能在跨手機和電腦一起用的功能，台灣用戶的使用率會特別高。

▲LINE洗版救星最夯　2019前十大熱門功能排行榜出爐。（圖／LINE提供）

▲LINE全新主頁。（圖／LINE提供）

第10名就是手機版的全新「主頁」，LINE表示，從造訪LINE主頁的頻次來看，日本用戶是最高的，其次就是台灣用戶，而且改版後在LINE中的5個頁面，最多人造訪的頁面第2名就是「主頁」，每人每天平均會逛1～2次，第一名則是「聊天」頁面。

至於在LINE主頁中有5個子頁，最多人造訪的就是「好友」，其次是「貼圖」，可見用戶已經越來越習慣到主頁中管理帳號，並且逛逛貼圖，或尋找LINE的相關服務，而且在主頁中的「服務」可以看到LINE SPOT的區塊，這也是特別針對台灣用戶獨創的在地化服務介面。

▲LINE洗版救星最夯　2019前十大熱門功能排行榜出爐。（圖／LINE提供）

▲LINE掃碼捷徑。（圖／LINE提供）

第9名是掃碼捷徑，LINE表示，掃碼這個功能，本身可以再細分成「掃描行動條碼」與「 轉為文字」，台灣使用「掃描行動條碼」僅次於泰國居第二名，整體來說，掃碼功能在各地的使用率都很高，因此近期還特別新增掃碼捷徑，讓用戶可以更快地點開LINE掃碼。

▲LINE洗版救星最夯　2019前十大熱門功能排行榜出爐。（圖／LINE提供）

▲LINE個人化推播。（圖／LINE提供）

第8名是個人化推播，因為聊天室列表上方的區塊，是LINE根據用戶的偏好，透過機器學習去推播用戶比較有興趣的內容，目前可以推播的內容新增至7種，包括新聞、天氣、星座、貼圖小舖推薦、購物推薦、LINE POINTS與主題小舖推薦，用戶還可以隨時到設定中自由勾選設定。

LINE表示，觀察用戶點選觀看的比例大幅增加，其中台灣用戶閱覽偏好的前三名為新聞、LINE POINTS與貼圖，主要是因為新聞的內容量很多且更新頻次高，而LINE POINTS則可以顯示像是推薦活動、功能，點數效期等資訊，再來是貼圖小舖推薦，方便用戶查看最新創作貼圖。

第7名是傳送檔案功能優化，LINE表示，電腦版是工作情境的好幫手，因此傳送檔案這個動作已經變成大家的日常，因此LINE今年對於傳送檔案的功能有許多改版來減少步驟，像是可以直接從電腦資料夾中拖曳到LINE裡傳送，並且儲存檔案後可直接在LINE中開啟儲存檔案的資料夾。

▲LINE洗版救星最夯　2019前十大熱門功能排行榜出爐。（圖／LINE提供）

▲LINE聊天畫面長截圖。（圖／LINE提供）

第6名是聊天畫面長截圖，LINE表示，台灣使用截圖功能比例是全球最高，但應該很受到用戶喜歡的匿名功能，台灣使用率卻是台灣、日本、泰國與印尼四個地區中最低的，可能是因為匿名功能雖然可保有隱私，但用戶製作長截圖的目的，多半是為了紀錄當下對話，因此「是誰說的」很重要。

第5名是新版生日賀卡，LINE表示，生日祝福總是溫暖而令人開心的，因此LINE在推出新版的生日賀卡後，新增多款可愛圖案，還可以狂按氣球特效，其中新版生日賀卡的9種圖案裡，台灣用戶最喜歡的就是小桃紅氣球、粉紅生日帽、粉藍禮物卡。

▲LINE洗版救星最夯　2019前十大熱門功能排行榜出爐。（圖／LINE提供）

▲LINE聊天訊息強調。（圖／LINE提供）

第4名是聊天訊息強調，LINE表示，電腦版「聊天訊息強調(Markdown)」這項功能，台灣用戶使用率是所有地區中最高，其中大家最喜歡的字體則是粗體>內嵌程式碼>刪除線>斜體>程式碼區塊，主要則是因為可以讓訊息的重點更加突顯、好讀，成為台灣用戶使用電腦版工作的最愛。

▲LINE洗版救星最夯　2019前十大熱門功能排行榜出爐。（圖／LINE提供）

▲LINE新版Keep儲存/分享。（圖／LINE提供）

第3名是新版Keep儲存/分享，LINE表示，新版的Keep終於可以建立特輯，也就是可以建立資料夾，把內容分類存放，因此台灣用戶所建立的特輯數量位居全球之冠，其中用戶存放最多的就是照片，其次依序是文字、檔案，連結，與影片，而且台灣用戶從Keep分享內容也是全球最高。

▲LINE洗版救星最夯　2019前十大熱門功能排行榜出爐。（圖／LINE提供）

▲LINE記事本搜尋。（圖／LINE提供）

第2名是記事本搜尋，LINE表示，LINE聊天室中的記事本不怕洗版，且可以讓重要內容跟著帳號走，不過隨著記事本的內容持續累積，今年LINE新增的記事本搜尋功能，方便大家可以用關鍵字搜尋，也可以透過@搜尋成員，或透過#搜尋指定標籤，成為更方便使用的資料庫。

▲LINE洗版救星最夯　2019前十大熱門功能排行榜出爐。（圖／LINE提供）

▲LINE洗版救星第3彈之圖片整合傳送。（圖／LINE提供）

第1名就是洗版救星第3彈的圖片整合傳送，LINE表示，整體台灣用戶最喜歡傳送的格式就是文字，而越年長的族群越喜歡傳遞分享圖片或影片訊息，但在今年9月新增圖片整合傳送的功能之後，台灣用戶所傳出的照片/圖片數量狂登全球第一，傳送高峰時間點則分別在農曆新年、中秋、元旦與端午節，可見台灣用戶傳送佳節圖片的模式成形。

ET快訊
遠航張綱維：有3組投資人資金會到位　「希望今天下午就復飛」
遠航神隱董座首露面致歉！張綱維撇停業說「沒要發資遣費」
遠航停業後首現身！張綱維鞠躬道歉：造成社會大眾不便、員工不安
直播／不再躲！留完遺書..遠航董座張綱維11：00現身說明
大咖男星約砲「一夜10次」沒有停！酒吧妹癱軟累到吐嚇壞不敢再
遠航停飛前張綱維搬「一堆字畫」到韋汝家　目擊者：管理階層在指
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

LINE洗版救星最夯　2019前十大熱門功能排行榜出爐

LINE TV揭曉2019流量排行榜　台劇占據榜單九成超夯

微軟Teams推Linux公開預覽版　成Office系列首個登陸Linux程式

「白爛貓」連4年蟬聯LINE貼圖熱銷冠軍　客製化「隨你填貼圖」今年最夯

蘋果用千禧年著作權法要推特刪 iPhone加密文　引起眾怒

2019最佳手機、最佳手機相機排行出爐！iPhone 11 Pro獲雙料冠軍

myVideo、friDay公佈年度影音排行榜　《復4終局之戰》《與神同行：最終審判》受歡迎

YouTube再修社群規範　遏止平台騷擾行為、違者最重被終止頻道

網友建議推出Switch版App　時隔2年Spotify正式回應：沒這計畫

Yahoo TV揭曉年度影音榜　「爐石戰記16強介紹」奪下十大短影音冠軍

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

希澈戴口罩緊跟潤娥…保鑣以為是粉絲擋下！　他瞪眼手摸胸「超Q發言」笑翻惹ＸＤ

6歲嗯哼「比心告白」霍思燕　「妳永遠是我心裡的小公主！」媽媽淚崩

陳玉珍返金門...鄉親獻花喊「加油」　仍頭痛就醫：不得已還要住院

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

7歲童患自閉「失去笑容」惹心疼 迪士尼公主暖心陪...他秒露燦笑

LINE洗版救星最夯　2019前十大熱門功能排行榜出爐

LINE TV揭曉2019流量排行榜　台劇占據榜單九成超夯

微軟Teams推Linux公開預覽版　成Office系列首個登陸Linux程式

「白爛貓」連4年蟬聯LINE貼圖熱銷冠軍　客製化「隨你填貼圖」今年最夯

蘋果用千禧年著作權法要推特刪 iPhone加密文　引起眾怒

2019最佳手機、最佳手機相機排行出爐！iPhone 11 Pro獲雙料冠軍

myVideo、friDay公佈年度影音排行榜　《復4終局之戰》《與神同行：最終審判》受歡迎

YouTube再修社群規範　遏止平台騷擾行為、違者最重被終止頻道

網友建議推出Switch版App　時隔2年Spotify正式回應：沒這計畫

Yahoo TV揭曉年度影音榜　「爐石戰記16強介紹」奪下十大短影音冠軍

新北未登工廠輔導說明會　首創LINE群組24小時接案回應

陳宜民為推女警「鞠躬道歉」　盼勿模糊卡神案焦點

國道警欠鉅債竟向砂石車強索過路費　判刑6年半定讞

蔥油餅變墨西哥塔可　瑪黑家居首家餐酒館12/13插旗微風南山

遠航張綱維：有3組投資人資金會到位　「希望今天下午就復飛」

2024沒機會？柯文哲回阿扁：台灣政治文化是有可能被我改變

遠航風暴張綱維現身展決心　張：十億資金即將到位

桌球年終賽／石川佳純、平野美宇首輪遊　日本女單2奧運席次出爐

中職／找回索沙後　富邦與羅力快談好、伍鐸明年春訓

記得無名爆紅的「玉井金城武」嗎！　12年後現在長相曝光…網傻眼XD：完全崩壞

阿彌陀佛姐再改編「哆啦A夢」超洗腦旋律穿梭台北各大夜市

3C家電熱門新聞

dynabook日系軍規輕薄上市

LINE洗版救星最夯　2019前十大熱門功能排行榜出爐

LINE TV揭曉2019流量排行榜　台劇佔據榜單九成超夯

macOS Catalina 10.15.2登場

「白爛貓」連4年蟬聯LINE貼圖熱銷冠軍　客製化「隨你填貼圖」今年最夯

2019最佳手機排行出爐！iPhone 11 Pro獲雙料冠軍

蘋果要推特刪 iPhone加密文　引起眾怒

Pro Display XDR顯示器在台開賣！售價15.99萬元起跳　清潔時別沾水

溫煦燭光＋剔透音質！讓質感控也紓壓

Apple再推iOS 13.3更新！　新增「通話限制」功能、停止顯示Memoji和Animoji

Google宣布新策略「功能下放」！首波新增Pixel手機人像景深調整

iOS 13.2.3仍未解決LINE來電不響問題　網：要逼人放棄iPhone嗎？

微軟Teams推Linux公開預覽版

Google瀏覽器推Chrome 79版！密碼遭盜用會發警告　提醒網路釣魚

更多熱門

相關新聞

@cosme2019年度護手霜排行榜公開

@cosme2019年度護手霜排行榜公開

想要當個細節美女，手部保養可千萬別忽略！秋冬肌膚偏乾，雙手更需要細心護理，否則乾荒粗糙見人就很尷尬，除了顧好臉，擁有柔軟好摸的手部肌膚很加分。日前日本美妝網站@cosme公布2019護手霜TOP3，結果真的超出乎意料！

「白爛貓」連4年蟬聯LINE貼圖熱銷冠軍　客製化「隨你填貼圖」今年最夯

「白爛貓」連4年蟬聯LINE貼圖熱銷冠軍　客製化「隨你填貼圖」今年最夯

大馬谷歌熱搜　「它」打敗薩諾斯

大馬谷歌熱搜　「它」打敗薩諾斯

Netflix攜手LINE推出原創動畫

Netflix攜手LINE推出原創動畫

日本@cosme 2019年度底妝Top 1

日本@cosme 2019年度底妝Top 1

關鍵字：

LINE熱門功能排行榜

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦認愛小三莉婭…深夜曬牽手照！　

謝和弦再炫「和小三開房片」！再嗆正宮：她逼我跳樓

謝和弦揭變心原因：沒感情了

莉婭被謝和弦認愛：全世界最傻眼是我！

遠航無停飛千人失業　空姐IG崩潰

17歲爆紅！內衣女神墾丁春吶「觀音坐蓮」愛情片外洩

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

溫柔男副駕命喪阿里山！女友見屍崩潰：帶我走

女模互惠攝影卻被偷賣照　爆還有其他受害者

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

開車墜結冰河流　他大喊Siri獲救

快訊／廈門地鐵呂厝站附近路面崩塌！多車陷入畫面曝光

3工人「笑氣灌迷17歲少女」輪流性侵

快訊／信義區驚傳輕生事件！警到場傻：太巧

張綱維挪遠航31億　竟用淡水105戶爛尾樓抵帳

更多

最夯影音

更多
寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊
孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面