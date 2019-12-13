LINE洗版救星最夯　2019前十大熱門功能排行榜出爐

▲LINE公布2019台灣前三大熱門功能。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE台灣今（13）日公布2019年十大熱門功能排行榜，其中跨螢使用、增加工作效率，與促進人際互動功能最受青睞，前三名分別為洗版救星第3彈的圖片整合傳送、記事本搜尋、新版Keep儲存/分享，可以看出LINE改善服務介面之後，觀察到用戶喜歡哪些新的改動。

LINE台灣表示，整體看來，隨著LINE的資訊增加，相較於去年，今年的新功能比較偏重於使用介面優化，尤其是對於工作溝通效率有幫助的功能，像是能在跨手機和電腦一起用的功能，台灣用戶的使用率會特別高。

▲LINE全新主頁。（圖／LINE提供）

第10名就是手機版的全新「主頁」，LINE表示，從造訪LINE主頁的頻次來看，日本用戶是最高的，其次就是台灣用戶，而且改版後在LINE中的5個頁面，最多人造訪的頁面第2名就是「主頁」，每人每天平均會逛1～2次，第一名則是「聊天」頁面。

至於在LINE主頁中有5個子頁，最多人造訪的就是「好友」，其次是「貼圖」，可見用戶已經越來越習慣到主頁中管理帳號，並且逛逛貼圖，或尋找LINE的相關服務，而且在主頁中的「服務」可以看到LINE SPOT的區塊，這也是特別針對台灣用戶獨創的在地化服務介面。

▲LINE掃碼捷徑。（圖／LINE提供）

第9名是掃碼捷徑，LINE表示，掃碼這個功能，本身可以再細分成「掃描行動條碼」與「 轉為文字」，台灣使用「掃描行動條碼」僅次於泰國居第二名，整體來說，掃碼功能在各地的使用率都很高，因此近期還特別新增掃碼捷徑，讓用戶可以更快地點開LINE掃碼。

▲LINE個人化推播。（圖／LINE提供）

第8名是個人化推播，因為聊天室列表上方的區塊，是LINE根據用戶的偏好，透過機器學習去推播用戶比較有興趣的內容，目前可以推播的內容新增至7種，包括新聞、天氣、星座、貼圖小舖推薦、購物推薦、LINE POINTS與主題小舖推薦，用戶還可以隨時到設定中自由勾選設定。

LINE表示，觀察用戶點選觀看的比例大幅增加，其中台灣用戶閱覽偏好的前三名為新聞、LINE POINTS與貼圖，主要是因為新聞的內容量很多且更新頻次高，而LINE POINTS則可以顯示像是推薦活動、功能，點數效期等資訊，再來是貼圖小舖推薦，方便用戶查看最新創作貼圖。

第7名是傳送檔案功能優化，LINE表示，電腦版是工作情境的好幫手，因此傳送檔案這個動作已經變成大家的日常，因此LINE今年對於傳送檔案的功能有許多改版來減少步驟，像是可以直接從電腦資料夾中拖曳到LINE裡傳送，並且儲存檔案後可直接在LINE中開啟儲存檔案的資料夾。

▲LINE聊天畫面長截圖。（圖／LINE提供）

第6名是聊天畫面長截圖，LINE表示，台灣使用截圖功能比例是全球最高，但應該很受到用戶喜歡的匿名功能，台灣使用率卻是台灣、日本、泰國與印尼四個地區中最低的，可能是因為匿名功能雖然可保有隱私，但用戶製作長截圖的目的，多半是為了紀錄當下對話，因此「是誰說的」很重要。

第5名是新版生日賀卡，LINE表示，生日祝福總是溫暖而令人開心的，因此LINE在推出新版的生日賀卡後，新增多款可愛圖案，還可以狂按氣球特效，其中新版生日賀卡的9種圖案裡，台灣用戶最喜歡的就是小桃紅氣球、粉紅生日帽、粉藍禮物卡。

▲LINE聊天訊息強調。（圖／LINE提供）

第4名是聊天訊息強調，LINE表示，電腦版「聊天訊息強調(Markdown)」這項功能，台灣用戶使用率是所有地區中最高，其中大家最喜歡的字體則是粗體>內嵌程式碼>刪除線>斜體>程式碼區塊，主要則是因為可以讓訊息的重點更加突顯、好讀，成為台灣用戶使用電腦版工作的最愛。

▲LINE新版Keep儲存/分享。（圖／LINE提供）

第3名是新版Keep儲存/分享，LINE表示，新版的Keep終於可以建立特輯，也就是可以建立資料夾，把內容分類存放，因此台灣用戶所建立的特輯數量位居全球之冠，其中用戶存放最多的就是照片，其次依序是文字、檔案，連結，與影片，而且台灣用戶從Keep分享內容也是全球最高。

▲LINE記事本搜尋。（圖／LINE提供）

第2名是記事本搜尋，LINE表示，LINE聊天室中的記事本不怕洗版，且可以讓重要內容跟著帳號走，不過隨著記事本的內容持續累積，今年LINE新增的記事本搜尋功能，方便大家可以用關鍵字搜尋，也可以透過@搜尋成員，或透過#搜尋指定標籤，成為更方便使用的資料庫。

▲LINE洗版救星第3彈之圖片整合傳送。（圖／LINE提供）

第1名就是洗版救星第3彈的圖片整合傳送，LINE表示，整體台灣用戶最喜歡傳送的格式就是文字，而越年長的族群越喜歡傳遞分享圖片或影片訊息，但在今年9月新增圖片整合傳送的功能之後，台灣用戶所傳出的照片/圖片數量狂登全球第一，傳送高峰時間點則分別在農曆新年、中秋、元旦與端午節，可見台灣用戶傳送佳節圖片的模式成形。