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贈票／變變變！MOVE生物體驗展　月底前進台中開展囉

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▲App贈票活動使用。

活動小組／活動報導

日本超夯親子展《變變變！MOVE生物體驗展》前進台中！展覽曾在東京掀起一波「變身」風潮，台北及高雄場也湧入近30萬人進場體驗，口碑爆棚，滿足粉絲熱烈反應，展覽推進台灣第三站「台中站」，12月27日到明年4月5日，就在台中世貿一館盛大展出。現在只要下載星光雲App，就有機會抽入場門票！

>>>>>點我搶抽《變變變！MOVE生物體驗展》門票<<<<<

跳脫書本框架，大人拉小孩，一起變身進入百科全書吧！從日本來台舉辦的《變變變！MOVE生物體驗展》由日本暢銷的「動態圖鑑MOVE」轉化而成，有如放大版百科全書，化身沉浸式互動展覽，讓大人小孩都瘋狂！走進展場，將完整體驗生物的生活模式與環境，透過體驗和模仿，了解各種動物的生活習性、獵食或躲避天敵的過程，搭配豐富圖文與六大逼真場景，寓教於樂的展覽讓大小朋友一起變身、一起學習，也增進家庭親子關係，快下載星光雲App參加活動抽票去！

【六大必玩場景】

神奇叢林─叢林沼澤中滋養著各種動植物，其中雙冠蜥能用輕功般的步伐橫越水面，快來試試靠自身平衡感與飛速般的腳步，體驗橫越水面的快感吧！

請繼續往下閱讀...

生物特徵─有著不同生物的特徵部位的話，你會變成什麼樣子呢？透過穿戴各種動物的特徵，體驗牠們的樣貌、動作與生活型態！

生存海洋─海洋中的生物鏈環環相扣，每日上演著激烈的生存競爭。企鵝泳速雖快，但遇到鯊魚時也是避之唯恐不及，誰來得及逃出血盆大口生存下去？

奇蹟草原─在一望無際的草原，化身為捕食者獅子，靠著團隊合作並耐心等待獵捕時機，即使身在食物鏈頂端，也要拼全力向獵物飛奔而去！

小小花園──在枯葉散落的小花園中，團子蟲緩緩地在地面上蠕動爬行，但一遇到危險就會拱起盔甲，蜷縮成球體以自保。活用你的反射神經來抵擋天敵的襲擊吧！

巨大圖鑑──將原為平面的MOVE動態圖鑑放大、具體呈現在眼前，汲取各種生物知識，並透過各種感官體驗、學習生物們的習性。

《變變變！MOVE生物體驗展－台中站》
● 展覽時間：2019.12.27 ~ 2020.04.05 (2020.01.24（五）農曆除夕休館一天)
● 展覽地點：臺中世貿中心一館（台中市西屯區天保街60號）

【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬進入「點我抽《MOVE生物體驗展》門票」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間： 12月13日至12月17日2359止。
◎得獎獎項： 《MOVE生物體驗展》門票。〈以手機號碼為準〉。
◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。
◎兌領方式： 於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

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