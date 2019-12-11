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贈票／浮世繪來台開展　2020盛大登場

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▲App贈票活動使用。

活動小組／活動報導

浮世繪是一種日本傳統繪畫藝術，【江戶風華–五大浮世绘師展】將於2020年1月18日至4月19日，在中正紀念堂盛大開展！展覽以浮世繪國寶級大師葛飾北齋為代表，透過五位來自江戶時期知名繪師的經典作品，帶您穿越時空，一同探索400年前屬於江戶時期特有的市井百態與浮世繪文化之美。現在只要下載星光雲App，就抽浮世繪門票！

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長久以來浮世繪常用於商業、藝術品以及生活用品設計，「浮世」兩字緣起於佛教，泛指社會現實的林林總總。17世紀末被使用於美術方面，是一種描繪江戶時期日常生活的藝術形式。最初浮世繪僅有黑白兩色，逐步發展至今，色彩多樣且複雜，並經過多次套印如織綿一般的「錦繪」。

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▲浮世繪特展將於2020年初開展。（圖／©Nakau Collection※）

▲▼浮世繪特展將於2020年初開展。（圖／©Nakau Collection※）

▼▲浮世繪特展將於2020年初開展。（圖／©Nakau Collection※）

展出作品除葛飾北齋聞名全球的「神奈川沖浪裡」外，被稱為「赤富士」的「凱風快晴」也將於展覽中呈現。因後續相關展覽時程，「凱風快晴」將於2020年4月8日提前離台。喜歡浮世繪的朋友們，快下載星光雲App，揪團抽門票參加浮世繪特展！

【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬進入「點我抽《浮世繪》門票」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間： 12月11日至12月14日2359止。
◎得獎獎項： 《江戶風華–五大浮世绘師展》門票。〈以手機號碼為準〉。
◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。
◎兌領方式： 於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

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