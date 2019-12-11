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星宇航空「開航3航線」班表曝光！　澳門首航4天3夜機加酒1萬2

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▲▼星宇航空首架A321 neo。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空正式啟航，獲核准籌設民用航空運輸業。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

星宇航空正式啟航，昨（10）日獲交通部核准籌設民用航空運輸業，民航局近日也將發給星宇「民航運輸業營運許可證」（AOC），這讓不少星宇粉絲相當期待星宇正式售票的日子到來。今（11）日網路上就有粉絲團曝光旅行社開賣星宇澳門機加酒4天3夜的售價，首航團為1萬2400元，由於開航適逢農曆春節期間，1月價格最高也飆至1萬7100元，但到2月則可降至6900元。

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「星宇航空StarLux粉絲團」FB粉絲專頁今早曝光旅行社的星宇澳門4天3夜機加酒售價，包含澳門來回機票一張，及4天3夜的酒店住宿，1月23日首航團售價為1萬2400元，但後續由於適逢農曆春節，價格也上飆至1萬7100元；過了春節後，到了2月價格則下降，售價從6900元至8300元不等。

▲▼星宇航空機艙設備。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空首航，澳門、檳城及峴港3航線齊發。（圖／星宇航空提供）

星宇航空營運初期的機隊陣容配置，10架窄體客機A321neo在10月起陸續交機，並規劃明年1月23日3航線齊發，首航澳門、檳城及峴港。針對不少粉絲關心的星宇航班時間表，根據目前從旅行社方面傳出的消息，澳門一天飛3班，從桃園機場的起飛時間為07:30、13:00、19:00，澳門回程時間為16:00、21:30；峴港至少一天一班，07:40出發，至於檳城時間則為09:30從桃機起飛、14:30抵達，從檳城起飛時間為15:30，20:00返抵桃機。

星宇航空發言人聶國維表示，交通部雖核准星宇營運，但後續還有一些程序需要完備，包含要跟民航局申請航線證書，向國際航空運輸協會申請無線電通訊代碼、訂位票務代碼等，星宇才能正式對外開賣，時間預估還需1~2周。

目前星宇規劃，澳門一天3班、峴港一天2班、檳城一天1班，但由於首航日適逢小年夜，也馬上進入到農曆春節旺季，聶國維表示，機票價位若跟市場價格相比，應該是「符合市場要求，但在那個水準之上」。至於網路上流出的飛航時刻表是否為真？星宇說，目前時刻都還在微調中，等民航局航線證書拿到後，才會把最後確定的飛航時刻表公布。

▲▼星宇航空董事長張國煒親駕A321neo回台。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空正式營運進入倒數，預估最快再1周可對外售票。（圖／星宇航空提供）

►「時間對我們來說完全沒用！」

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