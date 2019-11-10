Google Pixel 4實拍：日拍能力大幅提升、夜拍實力仍驚人

▲Google Pixel 4實拍。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

Google Pixel 4上市至今不滿一個月，不過已有許多使用者對於這支手機的拍照實力感到驚艷，尤其是Google Pixel手機向來最強的「夜視」功能，這次的表現再度向上提升。

《ETtoday新聞雲》記者這次大多會以iPhone Pro Max的相機與Google Pixel 4做比較，不過在夜拍功能方面，會加入華為P30 Pro、OPPO Reno 2、Sony Xperia 5，以及三星Note 10+等機款作為夜拍效果比較。

日間拍攝

在日間拍攝方面，Pixel 4與iPhone Pro Max相比，顏色較為鮮豔，光是以綠色植物作為比較，就會發現iPhone Pro Max的顏色偏淡，而Pixel 4則是以演算法讓顏色看起來較為濃郁；按照一般人的喜好而言，Pixel 4的表現會是大眾會喜歡的選擇。

不過比較可惜的是，因為Pixel 4僅搭載了一顆一倍變焦與一顆望遠鏡頭（共兩顆鏡頭），因此照片能夠容納的景色並不若iPhone Pro Max來得多；就以大眾拍攝風景的需求來說，這方面iPhone Pro Max會獲得比較多的青睞。

▲▼iPhone Pro Max（上圖）的景物顏色較淡，不過Pixel 4（下圖）因為沒有廣角功能，因此照片能夠容納的景色並不若iPhone Pro Max來得多。（圖／記者邱倢芯攝）



而在拍攝建築物的表現上，則是iPhone Pro Max的顏色表現較Pixel 4來得好一些些；iPhone Pro Max所拍出的建築體顏色較接近真實，且顏色表現度上面也比Pixel 4來得好看。且因為Pixel 4沒有廣角鏡頭的因素，因此若是遇到較大的建築物，很難將其全部攝入。

▲▼iPhone Pro Max（上圖）所拍出的建築體顏色較接近真實，且顏色表現度上面也比Pixel 4（下圖）來得好看。（圖／記者邱倢芯攝）



而在人像拍攝方面，iPhone Pro Max的景深看起來較Pixel 4來得淺，不過iPhone Pro Max的表現看起來較為自然；不過這不代表Pixel 4的拍攝表現不佳，而是景深太深看起來有點假假的，但是人物與景物之間的分界不會太過奇怪，若是喜歡如此畫面呈現感的消費者，Pixel 4會是一個不錯的選擇。

▲▼在人像拍攝方面，iPhone Pro Max（上圖）的景深看起來較Pixel 4（下圖）來得淺。（圖／記者邱倢芯攝）



現在大多數手機的人像功能，也能用來拍攝寵物；在寵物的拍攝上，Pixel 4的表現則是較iPhone Pro Max好一點；因為在寵物與景物間，寵物的毛髮不會被削減，分界上的表現Pixel 4算是相當不錯。

▲▼在寵物的拍攝上，Pixel 4（下圖）的表現則是較iPhone Pro Max（上圖）好一點。（圖／記者邱倢芯攝）

夜間拍攝

如果是Pixel手機的愛好者，一定會知道Pixel手機在夜間拍攝的能力有多強大；而這次所推出的Pixel 4手機在夜視功能上又提升了另一個層次。以拍攝煙火為例，因為煙火發射過程是動態且瞬間的，因此在這方面的手機拍攝可說是相當具有挑戰性的。

在煙火的拍攝過程中，記者特別額外準備iPhone Pro Max、Google Pixel 4、華為P30 Pro、OPPO Reno 2、Sony Xperia 5，以及三星Note 10+等機款來做夜拍功能比較，讓各位體會一下每一支手機的表現。

▲▼iPhone Pro Max（上圖）、Google Pixel 4（下圖）。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼華為P30 Pro（上圖）、OPPO Reno 2（下圖）。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Sony Xperia 5（上圖）、三星Note 10+（下圖）。（圖／記者邱倢芯攝）

若是排除掉煙火所造成的煙霧因素來說，六支手機的表現都算是不錯，而華為P30 Pro比較可惜的是，因為按下夜拍功能時，手機大約需要十秒的拍攝時間，然而煙火稍縱即逝，因此大多僅能拍下一點點光火，但若是細看華為P30 Pro的色澤表現，可以想見要是拍攝速度能夠再提升，勢必表現會更不錯。

而在煙火的拍攝上，記者個人認為Pixel 4的得分較多，原因在於Pixel 4強項在於「先拍再說」，如果你手上有一支具有夜拍功能的手機，一定會注意到每次要拍攝夜間景物時，一定會需要維持不動好幾秒，好讓手機可以完整拍下夜間畫面。

然而Pixel 4最強大的地方就是讓使用者先拍，後續處理則是在後端運算即可，因此即便是稍蹤即逝的煙火它也能拍下，舉凡模糊修正、降低噪點等都在後端完成即可。

不過，現代人對於手機的夜間拍攝要求不僅於此，隨著夜間娛樂活動增多，大多數人會希望在夜間也能拍下清楚的人像；記者也使用了iPhone Pro Max與Pixel 4在夜間燈光下開啟夜拍模式拍攝人像，而在這方面，Pixel 4的表現應該會獲得較多的眼球關注度。

▲▼若是在夜間環境下開啟夜拍模式拍攝人像，iPhone Pro Max（上圖）的畫面呈現較黃，而Pixel 4手機整體影像表現較亮。（圖／記者邱倢芯攝）



可以看見，在相同的拍攝環境下，iPhone Pro Max的畫面呈現較黃，不過iPhone所呈現的是較接近真實環境下的顏色；而Pixel 4手機整體影像表現較亮，這應該是因為Google演算法會適度地調整畫面顏色呈現，讓暖色調的環境加入冷色調，不過Pixel 4顏色表現應該會受到大多數的消費者歡迎。

也因此要注意的是，如果使用者想要在冷色調的燈光下拍攝夜間照片（如藍色燈光下），可能就會讓人物變得像是「阿凡達」一樣，皮膚變得會很藍。

整體來說，這次的Pixel 4手機，在日間拍攝上的表現較上一代的Pixel 3表現有所提升，且人像模式也讓使用者更好發揮自己的拍攝創意。

而在夜視模式上，有賴於Pixel 4「先拍再說」的原則，可以降低使用者在拍攝過程中的一些麻煩（例如手酸，或是某個景點無法站太久），再加上影像演算法的提升，這次的噪點處理又較Pixel 3來得更好，再加上聖誕節就在下個月，屆時台灣許多地方都將舉辦聖誕節相關的夜間活動，若是喜歡拍照的消費者，依照Pixel 4最低24,600元的價格來說，是一支相當值得入手的手機。

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