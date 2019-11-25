iPhone 11系列電池護殼官網悄開賣　新增「相機快捷鍵」

▲iPhone 11系列電池護殼官網悄開賣。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／台北報導

對於電力有大量需求的iPhone 11系列手機用戶，官方在官網上悄悄地上架了專用電池保護殼，不過有別於以往的護殼設計，今天推出的版本加入了「相機快捷鍵」，這個物理性的按鈕可以讓你拍照時更加方便。

這個相機快捷鍵位於手機右側電源鍵下方約兩吋遠處，為凹下的設計方式，這個按鈕可以讓你更快速地啟動相機功能（無論是在手機解鎖還是鎖定的狀態）。

▼iPhone 11系列電池護殼相機快捷鍵位於手機右側電源鍵下方約兩吋遠處，採用凹下的設計。（圖／翻攝自Apple官網）

根據9to5mac網站報導指出，官方今年會有這樣的設計，除了將有助於與第三方的iPhone 11系列電池護殼產品有所區別外，還可以讓使用者更容易捕捉到稍縱即逝的美景，或是親情時刻。

iPhone 11系列手機的電池護殼電量約為1,430 mAh，根據官方的估算，透過這項產品，iPhone 11系列手機約可提升超過50%的續航力。

而這項產品目前也於台灣官方網站上架，無論是iPhone 11、iPhone 11 Pro，或是iPhone 11 Pro Max的電池護殼售價均為4,290元。