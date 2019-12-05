跟男友吵架！17歲女孩凌晨「賭氣投河」輕生...下秒後悔了：水好冷

▲女孩跟男友吵架後，決定跳河輕生。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

江蘇省泰州市一名女孩小劉（化名）近日與男友吵架，一氣之下，便決定投河輕生。不過，事發當時，正當她緩緩地走向河的中央，卻意識到自己的身體已呈現凍僵狀態，且冷到快受不了，於是下秒就立刻打消輕生念頭，趕緊報警求救。

據看看新聞報導，泰州市公安局2日凌晨接到求救電話，一名女孩緊張地說著自己所在的位置及現場狀況，而該名說話結結巴巴的女孩正是小劉。警方表示，小劉當時非常緊張，根本聽不懂她在哪裡，只好開啟3方通話，一邊安撫她的情緒，一邊引導她說出有標誌性的建築。

▲警方當時不斷安撫女孩情緒。

隨後警方趕到現場，看見河面上一片漆黑，先提醒小劉將手機電筒打開，才確定了她的位置。不過，小劉當時全身已經凍僵了，雙腿都無法移動，所以警方只好藉助附近的竹子，將小劉順利拉上岸。

事後，小劉向警方坦承，自己因為和男朋友吵架，衝動之下想要跳河自殺，結果後來越想越怕，再加上河水太冷，整個身體已經凍僵，所以才趕緊報警求救。

警方也還原當時情況表示，到場時看見女孩只有兩隻手露在水面上，而且下半身都凍僵了，叫她挪動她的腿，但是卻無法移動，最後才拿竹子來救。據悉，小劉事後已被送往醫院，且沒有生命危險。

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▼女孩事後情緒已漸漸穩定。