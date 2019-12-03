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沈迷電玩！17歲男吵架後「賭氣跳河」　父母在一旁看他活活溺死

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▲▼電腦,網路,上網,網路成癮,平板,電玩,電動,線上遊戲。（圖／翻攝自pixabay）

▲17歲少年沉迷於電玩，無法自拔。（示意圖，非當事人／翻攝自pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

廣東省中山市橫欄鎮日前發生一起悲劇，一名17歲少年因為沉迷於電玩，與家人發生爭執，隨後便在上個月26日賭氣跳河，被救上岸時，已無生命跡象。據悉，當時他的父母因為不會游泳，只能看著自己的兒子在水中掙扎，事後悲痛至極。

綜合陸媒報導，該名少年原為河南人，他的父母是在經營廢品回收生意，因此家中有些貧困，但日子勉強還過得去。不過，年僅17歲的他，卻在學過程中迷上電玩，甚至經常向父母要錢，或向同學借錢來充值遊戲。

據悉，事發時，該名少年的父母正對他進行勸說教育，沒想到他不但不領情，還與父母激烈爭吵，隨後便衝出家門，用跳河的方式來做為籌碼，威脅父母給錢，讓他充值遊戲。

▲▼示意圖,自殺,焦慮,暗,黑暗,蕭條,生病,個人,孤單,悲,鬱悶,情感,情緒,疲勞,絕望（圖／123RF）

▲少年為了充值遊戲，與家人發生爭執。（示意圖，非當事人／123RF）

父母看見兒子落水後相當緊張，因為不會游泳，所以便不斷大聲呼救。隨後，河邊附近小學裡的2名廚師聽到呼救聲時，趕緊跑到現場，並跳入水裡，試圖將少年救上岸，不過因河流深達3米，最終無功而返。

據悉，少年的父母當時在一旁束手無策，只能眼睜睜地看著水淹過兒子頭頂。事後，救援人員趕到現場後，立刻將少年拉回岸邊，隨後經過醫生鑑定，少年已沒有生命跡象。

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