台日聯手緝獲漁船運安毒600公斤　破日方一次性查獲最多安毒數量紀錄

▲台日海巡署，海上保安廳聯手緝獲漁船運輸600公斤安非他命毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

海巡署與日本海上保安廳、日本警警視廳等相關單位於12月11日東京時間下午5點30分，在熊本縣天草市魚貫港日籍船舶上，緝獲安非他命總數近600公斤，為台日兩國海巡單位合作史上最大量毒品，逮捕台籍嫌犯2名及日籍嫌犯1名，隨後循線追查相關共犯，迄今逮捕11名嫌犯，其中4人為台籍，台日海巡機關正擴大偵辦中。

▲海巡署表示這是台日海巡機關合作破獲最大宗安毒運輸案。（圖／記者張君豪翻攝）

台灣海巡署表示：海巡署在2018年12月簽署「台日走私及非法入出國應處合作備忘錄」持續與日本執法機關聯繫合作，這起漁船運600公斤安毒案是由海巡署偵防分署高雄查緝隊，預先報請台灣屏東地方檢察署指揮偵辦，並提供運毒船進入日本海域關鍵情資。

日本海上保安廳及警視廳獲報後與台方合作成立專案小組，經長期海上監控偵辦搜查，日前在日本熊本縣緝獲台日海巡合作史上最大量安非他命毒品運輸案件，亦為日方一次性查獲數量最多之安毒案件。

海巡署強調，未來將持續與日本與各境外執法機關保持密切聯繫及合作，並透過相關合作管道，共同推動國際合作緝毒，以共同打擊毒品走私犯罪，以落實政府「加強國際合作，以阻絕毒品於境外」之新世代反毒策略。

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