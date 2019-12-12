　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台日聯手緝獲漁船運安毒600公斤　破日方一次性查獲最多安毒數量紀錄

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲海巡署外觀、台日緝獲600公斤安非他命毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台日海巡署，海上保安廳聯手緝獲漁船運輸600公斤安非他命毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

海巡署與日本海上保安廳、日本警警視廳等相關單位於12月11日東京時間下午5點30分，在熊本縣天草市魚貫港日籍船舶上，緝獲安非他命總數近600公斤，為台日兩國海巡單位合作史上最大量毒品，逮捕台籍嫌犯2名及日籍嫌犯1名，隨後循線追查相關共犯，迄今逮捕11名嫌犯，其中4人為台籍，台日海巡機關正擴大偵辦中。

▲海巡署外觀、台日緝獲600公斤安非他命毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署表示這是台日海巡機關合作破獲最大宗安毒運輸案。（圖／記者張君豪翻攝）

台灣海巡署表示：海巡署在2018年12月簽署「台日走私及非法入出國應處合作備忘錄」持續與日本執法機關聯繫合作，這起漁船運600公斤安毒案是由海巡署偵防分署高雄查緝隊，預先報請台灣屏東地方檢察署指揮偵辦，並提供運毒船進入日本海域關鍵情資。

日本海上保安廳及警視廳獲報後與台方合作成立專案小組，經長期海上監控偵辦搜查，日前在日本熊本縣緝獲台日海巡合作史上最大量安非他命毒品運輸案件，亦為日方一次性查獲數量最多之安毒案件。

海巡署強調，未來將持續與日本與各境外執法機關保持密切聯繫及合作，並透過相關合作管道，共同推動國際合作緝毒，以共同打擊毒品走私犯罪，以落實政府「加強國際合作，以阻絕毒品於境外」之新世代反毒策略。

【其他新聞】

►快訊／驚悚！特斯拉跑車國道撞橋墩 　男噴飛墜16米橋下爆頭亡另2人重傷

►好離奇！目擊者見特斯拉駕駛「自己跳下橋」身亡　警將驗血查酒精、藥物反應

►獨／望族少爺再1個月退伍！女友直擊死亡航線...開心試駕特斯拉驚悚墜橋

►獨／北投望族少爺帶女友試駕特斯拉　國道自撞離奇墜橋亡...警3方向查死因

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

 
ET快訊
直播／遠航無預警宣布12/13停業　民航局召開記者會說明
「不負責任！」合庫怒斥遠航　放貸「曝險」22億元急尋張綱維出
遠航停業早有跡象！知情人士爆：董事長張綱維2周前就失聯
韋汝替遠航董事長未婚生子！他月付15萬贍養費卻「愛上自家空姐
遠航停業旅客急問退票！失業地勤面露無奈　與民眾溝通過程火爆
遠航突倒閉！1024名員工過年前慘遭解雇　勞動部司長說話了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台日聯手緝獲漁船運安毒600公斤　破日方一次性查獲最多安毒數量紀錄

快訊／前晚與家人吵架...苗栗男摩鐵縱火「躲浴缸泡水」！警消急爬2樓救人

國民黨後壁黨部疑遭放爆裂物！「2大瓶不明液體」接電線...封鎖現場調查中

走私安非他命600公斤！台日合作破跨國運毒集團　九州海域攔船逮4嫌

司機「閉眼10秒鐘」　阿羅哈客運翻落國道3死11傷！起訴

「吃飯了！」豐原工人下鋁梯竟踩空　3米高摔下小腿骨折

宮廟鬥毆連警都打！砸店還幫打110　天道盟同心會9人被逮

彰化老闆向兒稱「我打死你媽」！陳屍台南牧草田...他驚曝：前陣子曾談離婚

不買帳就翻桌丟鞭炮！強推淡水商家啤酒　「龍炮幫」7嫌栽了

女膨風「我老爸是蓋大樓的」炫富　詐騙女網友購買30萬元點數

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

虎斑哥「實力寵妹」每晚叼牠進窩 不顧癱瘓努力前進：我怕妳冷嘛

范瑋琪、王力宏低調陪伴高以翔爸　聚會合照「一致動作」有洋蔥

傳統台式早餐秒征服老外味蕾！初嚐鹹豆漿超驚艷：想整碗吃光

他玩交友軟體不給錢遭恐嚇！ 找「真大哥」揭發假幫派真詐騙

《那一天》「蘆筍CP」健身房掌聲響起　啪啪啪...看了好害羞!!

台日聯手緝獲漁船運安毒600公斤　破日方一次性查獲最多安毒數量紀錄

快訊／前晚與家人吵架...苗栗男摩鐵縱火「躲浴缸泡水」！警消急爬2樓救人

國民黨後壁黨部疑遭放爆裂物！「2大瓶不明液體」接電線...封鎖現場調查中

走私安非他命600公斤！台日合作破跨國運毒集團　九州海域攔船逮4嫌

司機「閉眼10秒鐘」　阿羅哈客運翻落國道3死11傷！起訴

「吃飯了！」豐原工人下鋁梯竟踩空　3米高摔下小腿骨折

宮廟鬥毆連警都打！砸店還幫打110　天道盟同心會9人被逮

彰化老闆向兒稱「我打死你媽」！陳屍台南牧草田...他驚曝：前陣子曾談離婚

不買帳就翻桌丟鞭炮！強推淡水商家啤酒　「龍炮幫」7嫌栽了

女膨風「我老爸是蓋大樓的」炫富　詐騙女網友購買30萬元點數

宜蘭鴨產業食農教育扎根　首站選定三星國小

宜蘭黃金醃蘿蔔初體驗　蘇澳鎮長林明哲邀您品嘗頂寮蘿蔔好滋味！

「泥巴叔叔」每看必哭！朱宗慶打擊樂團歲末壓軸　苗栗巡演最終站

快訊／無預警停業！遠航高層鞠躬致歉：早上就聯繫不到張綱維

羽球年終賽／戴資穎逆轉退依瑟儂　首勝開張挺進4強還有機會

張善政稱蔡韓賭盤已呈PK盤　民進黨團轟：包庇犯罪救選情

YouTube再修社群規範　遏止平台騷擾行為、違者最重被終止頻道

大專棒聯／中信8上失誤奉送4分　大同6比2退中信率先逃過降級

國內首家「文化科技種子基金」成立　施振榮再披戰袍任「科文双融」董事長

王思佳穿韓服被說「像黑山老妖」　玩遊戲變箭靶...氣哭：我不玩了！

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

社會熱門新聞

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

彰化女大生遭撞！飛到田中…躺18分鐘命危

新竹鋼鐵韓粉組頭好大膽　開PK盤

不顧生理期！新北男性侵酒醉妹：生日快樂

少女從9樓墜下亡　媽媽進房叫她起床

13歲少女墜樓送醫不治　9樓陽台掛棉被

半年沒聯絡！前女友在他面前「淋汽油自焚」

東海女大生撞轎車不治…單親媽崩潰！警：機車闖紅燈

桃園砂石車相撞機車　男騎士遭輾身亡

刑大組長搭捷運上班　疑昏迷頭撞樓梯搶救不治

士官吞9萬公款買iPhone　羈押禁見

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

9旬夫婦忘地址受凍　1張家族合照讓他們紅眼眶

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

更多熱門

相關新聞

海巡署微電影「機雷神兵」新裝備曝光！

海巡署微電影「機雷神兵」新裝備曝光！

海巡署中部分署繼106年拍攝微電影「海巡心、媽祖情」，獲得社會大眾廣大廻響後，為了型塑海巡嚴正執法的形象，再次邀請陳子強所率領的「強勢登場電影工作室」演員，拍攝第二部微電影「機雷神兵」，影片內容以海巡署機動雷達車為故事主軸，歷經數月籌劃及拍攝，於12月3日在中部分署正式發表，影片過程逼真精彩，充分展現出海巡機關在偵緝非法走私可運用的科技能量，堅守打擊不法立場、守護海岸第一線安全的使命。

捕撈鰻苗膠筏擱淺枋山沙灘　岸巡助脫困

捕撈鰻苗膠筏擱淺枋山沙灘　岸巡助脫困

南部海巡瘋開講　小編前進校園行銷

南部海巡瘋開講　小編前進校園行銷

蔡英文主持海巡35噸級多功能艇交船典禮

蔡英文主持海巡35噸級多功能艇交船典禮

抹香鯨擱淺陳屍牡丹灣　獸醫查死因

抹香鯨擱淺陳屍牡丹灣　獸醫查死因

關鍵字：

海巡署日本海上保安廳安毒熊本縣

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦證實婚變：永遠單身

洗碗精別加水稀釋！專家曝2原因髒爆了

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」年後離婚

莉婭被謝和弦認愛：全世界最傻眼是我！

范瑋琪低調陪伴高以翔爸「私下聚會照」曝！

女友幫美容SPA爽到睡著…醒來當場分手！

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

彰化女大生遭撞！飛到田中…躺18分鐘命危

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

遠航將倒閉？副總：孤臣無力可回天

金希澈遭保鑣擋下「以為是粉絲」他超Q發言笑翻網

遠航發公告證實：12月13日起停止一切飛航營運

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

更多

最夯影音

更多
新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～
大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面