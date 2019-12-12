遠航二度易主！前老董崔湧曾「掏空23億」　棄保9000萬潛逃在美自殺亡

▲崔湧在高雄眷村長大，台灣大學土木系畢業後，取得哈佛建築與麻省理工學院企管雙碩士。（圖／資料照）

圖文／周刊王

遠東航空在12日上午8點發生訂票系統關閉的情況，後續傳出董事長張綱維疑似財務槓桿失衡，資金無法調度目前已找不到人；有航空業界人士指出，目前民航局已經找到華信、立榮航空公司開會，此舉幾乎確定遠航很可能停航，由華信航空、立榮航空支援運能，而這也是遠東航空二度易主後，第三次發生危機。

遠東航空由胡侗清創立於1957年，不料在1986年時胡侗清因心肌梗塞致腦溢血身亡，當時的政策、政局混亂導致遠航市佔率大幅下降；一直到1995年，由中華開發、南山人壽取得經營權後，在1998年正式成立遠東航空集團。

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而前董事長崔湧在2000年時，代表美國AIG集團接任遠航董事長，但在2007年董監事改選時意外落馬，轉換跑道往科技業發展。

不過在2008年8 月時，崔湧以及遠航高層涉嫌賤賣子公司、拖延應收款項、侵佔公款等行為遭北檢調查，當時崔湧以9000萬元交保後，棄保潛逃至美國，一直到2015年3月25日崔湧被發現在美國康乃狄克州自殺。

崔湧等人掏空遠航後，台北地院在2009年裁定遠航破產重整，後續由樺福集團董事長張綱維以私人名義注資復航， 一直到2015年10月才由台北地院裁定重整成功；不料還不到5年的時間又傳出遠東航空面臨停航的狀況，使許多航空界人士咋舌。

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