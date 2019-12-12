「達仁隧道消防分隊」啟用暨高救隊成軍　守護台東南大門

▲「達仁隧道消防分隊」啟用暨高救隊成軍。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣消防局大武大隊達仁分隊廳舍啟用揭牌暨高救隊成軍授旗典禮，台東縣長饒慶鈴感謝交通部公路總局的大力協助終於完成南迴線1鄉鎮1消防分隊最後1塊拼圖，打造台東綿密安全之防救災網絡，隧道通車縮短30分鐘車程，達仁隧道分隊全天守護讓台東成為1個「觀光城鄉、幸福家園」。

以往民眾往返台東、屏東的台9線南迴公路，常因天災等因素造成坍方，容易造成交通中斷，從民國100年起啟動台9線南迴公路後續拓寬改善計畫，北起台東縣太麻里鄉香蘭村，南迄屏東縣獅子鄉草埔村，預訂於12月20日南迴草埔隧道全線通車後，此舉將會讓台東到屏東的車程縮短至少30分鐘。為了讓行駛草埔隧道民眾的安全更有保障，公路總局補助1億3,422餘萬，讓縣內消防局可以針對長隧道救災特性，於107、108年規劃辦理各項隧道專業車輛裝備器材、設備之採購及派員至瑞士接受專業的隧道救援訓練，並於安朔交控中心旁讓消防局規畫成立之隧道專責救援隊於10月28日進駐，11月12日落成及啟用。

台東第7支高救隊，救護車即行動急診室，擔負起隧道救災重任的達仁消防分隊編制16位消防人員，配置有小型水箱車、水箱車及水庫車各1輛、排煙車、救助器材車及救護車各1輛、救災機車2輛、指揮車2輛，未來將肩負起保衛草埔隧道用路人安全的重任。饒慶鈴表示：偏鄉醫療資源不足，「1鄉鎮1高救隊」、「每部救護車即行動急診室」，這樣的規劃符合台東偏鄕醫療缺乏之需求，這樣遠大的目標我們正逐歩實現中。

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