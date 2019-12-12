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她「綁住腿」模仿「不倒翁女孩」　沒功底慘摔倒腰椎骨折

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▲▼西安女孩在景區扮「不倒翁」爆紅網路。（圖／翻攝自微博）

▲西安女孩在景區扮「不倒翁」爆紅網路。（圖／翻攝自微博）

記者馬叔安／綜合報導

在陝西西安景區表演「唐妞不倒翁」的女孩馮佳晨爆紅之後，許多人爭相模仿，日前西安傳出一名女孩因為模仿「不倒翁」表演，由於缺乏專業舞蹈功底而摔倒，導致腰椎骨折。醫師表示，「不倒翁」表演中頻繁的彎腰及扭轉活動，短期內會導致脊柱周圍的肌肉和韌帶痙攣，出現腰痛。

根據《西安新聞網-西安日報》，醫生梁晨表示，日前有一名患者是一名20歲的女子，受傷後被朋友送來，當時疼痛感明顯，患者表示，網上爆紅的「不倒翁」表演吸引了她，懷揣舞蹈夢的她決定體驗，便讓朋友抱住其腿部在家模仿，卻由於沒有舞蹈功底而摔倒受傷。

梁晨表示，「不倒翁」表演的演員下半身需要完全固定在鐵架子上，僅靠腰部發力運作「不倒翁」的底座，前後左右搖擺，對身體柔韌性、腰部力量、甚至體重等有很高的要求。即便是專業的舞蹈演員，表演1個小時下來也是精疲力盡、渾身酸痛。

▲▼西安女孩在景區扮「不倒翁」爆紅網路。（圖／翻攝自微博）

▲西安女孩在景區扮「不倒翁」爆紅網路。（圖／翻攝自微博）

梁晨指出，普通人模仿「不倒翁」表演，若操作不當，甚至會導致頭部外傷、脊柱骨折、脊髓損傷等意外的發生，因此，對於沒有專業舞蹈基礎的普通人，尤其是合並頸腰椎疾病者來講，模仿「不倒翁」風險太大。

景區工作人員表示，雖然看起來演員們在不倒翁上表演很輕鬆，但其實背後的要求很苛刻，不光要操縱不倒翁，還要有一定的互動和表演能力，而且在演員挑選過程中，有許多人站在不倒翁上無法克制內心的恐懼，甚至還會嚇哭。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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