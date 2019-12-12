自爆參選2024總統　柯文哲：時間到了可以選就選

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲11日在接受專訪時表態，若身體狀況允許將參選2024總統，引發各界討論。對此，柯文哲12日受訪表示，反正就是做好每天該做的事，「時間到，可以，就選，這有什麼好問的」；至於是否要藉此挽救民眾黨的低迷選情？柯說，想太多了，不管有沒有告急還是要努力，能夠多一點席次當然是更好，就這麼簡單。

由於11日表態參選2024總統，柯文哲12日出席台北花市活動時吸引大批媒體到場，柯還算了一下現場有幾支攝影機，笑問發生了什麼事情。面對記者表明是因為你說要選2024，柯先是反問，「我有這樣講嗎？」，接著表示，反正就是做好每天該做的事，「時間到，可以，就選，這有什麼好問的」。

而是否要藉「亡柯感」挽救低迷選情？柯文哲笑回記者，「應該聘你當選舉策略顧問，想太多了」，通常是這樣，人家說你怎麼會講，拜託，我從來不會去講什麼，是你問我才會去答。

媒體追問，選在選前1個月表態，是否真的告急？柯文哲說，「為什麼這是表態？」，強調做好每天該做的事情，把現在的工作做好就是最好的準備，何必想東想西的？整個台灣的社會流動性越來越快，所以未來的事情不用去想太多，「把每天該做的事情做好就是最好的準備」。

柯文哲強調，不管有沒有告急還是要努力，能夠多一點席次當然是更好，就這麼簡單，不管是誰總是會盡我們的能力去爭取最大的席次，本來就是這樣。

至於在專訪上說身體狀況允許就會選2024一事，柯文哲說，2000年前秦始皇也幻想自己可以長生不老，有用嗎？沒有，因為我們人都是血肉之軀，不要幻想說未來4年會怎樣，不要做太多這種「外插」，就是從現在的點去預測未來。

「其實我們人都是血肉之軀」，柯文哲說，大陸國家主席習近平取消任期限制時，那時內部有討論，「我就說這種事情2000年前秦始皇就做過，沒有用。每個人就是做好今天的事，以後的事以後再煩惱，時間到了可以就可以，不行就算了，自然一點就好」。

而柯文哲表態角逐2024一事引來多方評論，過去與柯關係交好的親民黨主席宋楚瑜便表示，不想評論這個人講的任何事。對此，柯文哲說，這就很好笑，以宋楚瑜的立場當然不能評論，「不能評論就說他不高興，奇怪，這典型的挑播離間」。

至於名列親民黨不分區的「郭家軍」劉宥彤則說，柯文哲表態參選是只顧自己沒有顧第三勢力的未來？柯文哲直言很奇怪，「這跟那有什麼關係？我覺得我們台灣社會很奇怪，2020還沒選你們就在討論2024，大家理智一點、正常一點」。媒體追問，是你先提出的？柯說，「奇怪，這先有雞還是先有雞蛋？」

另外，有媒體問到，過去接受訪問時，曾說做第一任時不要想第二任、做第二任則不要想總統，不然會綁手綁腳，如今卻表態參選2024，看來有些諷刺。柯文哲說，自己態度還是一樣，會認真把台北市長做完，做完再開始想這些問題，「但是這樣，我們在做台北市長的時候每天就是很認真工作，這才是我的信念，做好現在的工作就是最好的準備，不管從第一任到第二任，我態度都是一樣」。

▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）