點名2024成對手！侯友宜喊「麥相害」　柯文哲：每個人都該做好準備

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲接受專訪時，自爆若身體狀況允許的話將參選2024總統，還指新北市長侯友宜是可能的對手。面對侯友宜喊話「好朋友麥相害」，柯文哲12日表示，作為一個國民，每個人都應該做好準備，「不是說我們要幹什麼，是說有一天國家需要你的時候，該做的準備還是要做好」。

對於把侯友宜也拉近2024討論，柯文哲表示，這故事是這樣，有一次侯友宜來拜訪、吃便當，當時跟他講說他美國還是要去，「他（侯友宜）說我也沒有要選總統你幹嘛，我說不是你要不要選總統，我說我們作為一個國民，每個人都應該做好準備，不是說我們要幹什麼，是說有一天國家需要你的時候該做的準備還是要做好，我是這樣跟他講」。

柯文哲說，當時還跟侯友宜介紹，一定要去華盛頓、要去紐約、要去波士頓，這些美國東北角政治中心的行程。柯強調，沒有講什麼。

媒體追問，若侯友宜出馬，2024是否會願意不選來支持他？柯文哲無奈表示，「奇怪你們都這樣解讀」，強調自己的人生哲學跟其他人不太一樣的地方，是該做的準備都做好，然後到時候看天，「老實講我當急重症醫生當很久，我知道說我們人活在世界上要做準備，但是對成敗不要強求，因為常常不是人可以決定，而是天決定」。



▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）