以色列籌組聯合政府「期限已過」 12個月內將舉行第3次大選

▲以色列總理納坦尼雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透社）

記者康心禹／綜合報導

以色列政黨未能在期限11日以前組成聯合政府，因此國會必須在一年內舉行第3次大選，目前新選舉訂在明年3月初舉行，不過確切的日期還需經國會（Knesset）討論決定。據了解，由於以色列政壇處於分裂狀態，即使再度大選也很難打破僵局。

綜合外媒報導，以色列於今年4月、9月舉行國會大選，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）領導的右派「聯合黨」與勁敵前參謀總長甘茨（Benny Gantz）帶領的中間派「藍白聯盟」在大選中，沒有任何一方贏得多數，使選舉難分勝負，但兩人都表示願意組成聯合政府。

組建聯合政府的過程卻陷入膠著，9月大選過後，納坦雅胡在10月下旬時宣布組閣失敗，由甘茨接下組閣權，卻也無法在28天的期限內成功組閣，甘茨在11月20日宣告組閣失敗。

▲以色列前參謀總長甘茨（左）與現任總理納坦尼雅胡。（圖／路透社）

組閣權因此回到總統瑞夫林（Reuven Rivlin）手上，總統表示若各黨無法在21天內達成協議，以色列必須在一年之內再度舉行國會選舉。

不過，由於以色列政壇處於分裂狀態，對立陣營之間互相不信任，即使雙方都在努力協商，再度大選恐怕也很難打破僵局。且納坦雅胡在11月時因涉嫌貪汙被檢察總長曼德布里特（Avichai Mandelblit）起訴，控罪包括賄賂、背信和詐欺，勢力正被削弱中，要組閣更加不易。