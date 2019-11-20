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以色列空襲敘利亞狂轟20處目標　報復伊朗「聖城旅」火箭彈攻擊

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▲▼敘利亞防空部隊攔截以色列空襲。（圖／翻攝自敘利亞通訊社）

▲敘利亞防空部隊攔截以色列空襲。（圖／翻攝自敘利亞通訊社）

記者林彥臣／綜合報導

以色列國防軍20日對敘利亞發動大規模空襲，轟炸將近20處的目標，更直接在聲明中嗆聲，空襲就是針對敘利亞境內的伊朗聖城旅（Quds Force）。總部設在英國的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）指出，空襲至少造成11名軍事人員在空襲中喪命，另有4位平民受傷，其中7名死者是外籍人士，尚未確認是否全是伊朗人。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）發表聲明，「不管是誰傷害我們，我們都將以牙還牙。一連串火箭射向以色列後，這是我們徹夜針對敘利亞境內的伊朗聖城旅和敘國軍事目標所採取的行動。」

以色列國防軍新聞處19日報導指出，軍方鎖定了4枚從敘利亞境內發射的來襲火箭彈，全部成功攔截。19日夜間到20日凌晨，大馬士革多次傳來爆炸聲，敘利亞國家電視台報導稱，這是防空部隊面對空襲時做出的反擊。

以色列國防軍聲明指出，「這次攻擊是為了報復伊朗聖城旅從敘利亞向以色列境內發射火箭彈實施打擊的行為，敘利亞政權必須對國土內的攻擊行為負責，在必要的情況下，會繼續制裁伊朗在敘利亞造成的危害。」

以色列國防軍報導指出，攻擊了近20個目標，其中的一多半屬於伊朗部隊，大馬士革機場附近的一棟建築據證實是聖城旅的總部所在地。

敘利亞在陷入長達8年的內戰中，伊朗部隊與效忠敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）的政府軍並肩作戰，並且長期駐軍，令以色列感到芒刺在背。


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