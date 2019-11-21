　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

俄羅斯譴責以色列：對敘利亞攻擊違反國際法　片面升級區域緊張

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼以色列F-35傳出遭敘利亞擊中，成為F-35實戰受損首例。（圖／取自Israeli Air Force 臉書）

▲以色列戰機示意圖，圖為以色列F-35。（圖／取自Israeli Air Force 臉書）

記者林彥臣／綜合報導

以色列20日對敘利亞境內執行大規模空襲，聲稱要打擊駐軍在敘利亞境內的伊朗聖城旅（Quds Force）。對此俄羅斯外交部聲明譴責，以色列空軍對敘利亞領土的攻擊違反了國際法原則，並且片面導致地區緊張局勢不必要的升級，俄羅斯外交部認為相關做法是錯誤的。

俄羅斯外交部副部長米哈伊爾•博格丹諾夫(Mikhail Bogdanov)表示，「以色列相關做法是非常錯誤的」目前正在與所有的盟友保持溝通，正在查明細節，對主權國家的領土發動襲擊完全違反國際法的準則，並片面導致緊張局勢不必要的升級。

以色列國防軍新聞處19日報導指出，軍方鎖定了4枚從敘利亞境內發射的來襲火箭彈，全部成功攔截，在19日夜間到20日凌晨對敘利亞境內將近20處目標實施空襲，其中有一半是伊朗的軍事設施，在大馬士革機場附近的一棟建築據證實是聖城旅的總部所在地。

▲▼敘利亞防空部隊攔截以色列空襲。（圖／翻攝自敘利亞通訊社）

▲敘利亞防空部隊攔截以色列空襲。（圖／翻攝自敘利亞通訊社）

以色列國防軍20日對敘利亞空襲後聲明中更直接嗆聲，空襲就是針對敘利亞境內的伊朗聖城旅，「這次攻擊是為了報復伊朗聖城旅從敘利亞向以色列境內發射火箭彈實施打擊的行為，敘利亞政權必須對國土內的攻擊行為負責，在必要的情況下，會繼續制裁伊朗在敘利亞造成的危害。」

敘利亞國家電視台報導稱，20日凌晨的在首都大馬士革與郊區聽見的爆炸聲，是這是防空部隊面對空襲時做出的反擊。

►他奶奶的美麗小秘訣！

ET快訊
鳳凰颱風「拐彎衝台」！預測路徑出爐　吳德榮曝侵台機率
16歲高中妹討抱抱！被男友載走撞上UberEats外送員
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

「哪個白癡放的！」工地老鳥氣炸　他默默回應…現場溫度降到0度

婆婆每天下指令！老公勸「做好妳的本分」　她暴怒回擊被讚爆

好市多起司驚見「藍紋水墨畫」　他怨：盤子不乾淨！網吐槽曝真相

正妹實況主崩潰！健身環「跑到晃」癱軟翻白眼　網狂重播：天啊

蟑螂屋黏3條蛇　竹東女嚇傻拍照…網一看「黑綠斑紋」驚呆：是保育類！

高鐵自由座旅客「塞爆對號車廂」！她快噴尿：提早買票就是傻子

俄羅斯譴責以色列：對敘利亞攻擊違反國際法　片面升級區域緊張

以色列空襲敘利亞狂轟20處目標　報復伊朗「聖城旅」火箭彈攻擊

「世界最高戰場」喜馬拉雅山又雪崩　印度軍方巡邏隊6死

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

美國小孩「試吃榴槤」反應超兩極！　吃下秒變臉+乾嘔：像發霉的起司

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

印度「1所學校藏52對雙胞胎」 老師超困擾：還會懲罰錯人！

「第7天上班」22歲外送員撞歪賓利 車凹賠天價？他：還在談和解金...

白色轎車遭攔腰撞進超商！ 斜45度卡櫃檯...闖燈女稱恍神

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

俄羅斯譴責以色列：對敘利亞攻擊違反國際法　片面升級區域緊張

以色列空襲敘利亞狂轟20處目標　報復伊朗「聖城旅」火箭彈攻擊

「世界最高戰場」喜馬拉雅山又雪崩　印度軍方巡邏隊6死

CBA／廣州單場17記三分轟垮深圳　陳盈駿4分6籃板5助攻

美若通過「香港法案」　陸學者：中美關係將全面觸礁

從台灣牌打到「香港牌」　時殷宏：美國對華具有顛覆性目的

東京「原宿車站」要拆了！夷平近百年木造建築...拆除時間曝光：在2020奧運後

俄羅斯譴責以色列：對敘利亞攻擊違反國際法　片面升級區域緊張

北市「爭鮮」2員工收銀漏打吞24萬　還請好友免費大吃百盤壽司

CBA／北京內戰「豪」穩　首鋼教頭：林書豪是堅實地基

鄰家女孩「回眸一笑」比珍奶還甜！　PTT曝驚人真相網暴動：我可以

北科大賴致愷遺體火化！留美失蹤3個月　驗屍顯示「被發現前數天」才死亡

孕婦參加婚禮…抬頭驚見「老公是新郎」　孬夫嚇歪手刀奔出會場消失

「車整個撞到碎掉」連3天嚇醒　Youtuber惡夢成真魂斷街頭...女友命危　

軍武熱門新聞

以色列空襲敘利亞10處目標　報復伊朗聖城旅

俄譴責以色列：對敘攻擊違反國際法

喜馬拉雅山雪崩　印軍方巡邏隊6死

台役期太短！網支持2年兵：等亡國才知當兵重要

「002航母」穿越台海...3架殲-15掛彈待命

解放軍撿磚塊！雪楓特戰營身分曝

速龍小組戰力驚人！成員有香港最後王牌

第三次世界大戰　日本先對這國下手

陸自主研發002航母路過台海　可載36架殲-15

著軍服出席國際戰鬥機會議　議程還秀國旗

南海風雲（六）南海佈局缺黃岩島一角

吳怡農推軍改　館長：美軍打靶一直幹譙

他列4點分析：中共必滅亡！軍武專家回應了

001A航母命名陸網友選「台灣號」

更多熱門

相關新聞

以色列空襲敘利亞10處目標　報復伊朗聖城旅

以色列空襲敘利亞10處目標　報復伊朗聖城旅

以色列國防軍20日對敘利亞發動大規模空襲，轟炸將近20處的目標，更直接在聲明中嗆聲，空襲就是針對敘利亞境內的伊朗聖城旅（Quds Force）。總部設在英國的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）指出，空襲至少造成11名軍事人員在空襲中喪命，另有4位平民受傷，其中7名死者是外籍人士，尚未確認是否全是伊朗人。

阻外力插手國家內政　中俄將聯手

阻外力插手國家內政　中俄將聯手

打3KG凡士林進手臂當二頭肌　他整手臂爛半截

打3KG凡士林進手臂當二頭肌　他整手臂爛半截

敘利亞難民教授　為土耳其敘童創希望

敘利亞難民教授　為土耳其敘童創希望

喜馬拉雅山雪崩　印軍方巡邏隊6死

喜馬拉雅山雪崩　印軍方巡邏隊6死

關鍵字：

俄羅斯以色列敘利亞國際法軍武國際軍武

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

16歲高中妹討抱抱！被男友載走20m撞上外送員

子涵破壞行規遭「淫窟組織」封殺

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉

吳佩慈豪門夢碎！紀曉波欠債250億豪宅被抵押

女大生不上課跑去「躺著賺」　魔鬼身材狂榨男客2小時

陽岱鋼資助張奕　如今卻反目

iOS 13.2.3仍未解決LINE來電不響問題　網：要逼人放棄iPhone嗎？

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

女董昔嫌他太俗分手　今買2000萬房產寵帥警

插座沒電忍2年怒拆　竟然是保險箱

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

Sandy男友「上億身家」起底！

鳳凰颱風「拐彎衝台」！吳德榮曝侵台機率

男打爆女友肝臟！她出血2000ml被丟包急診亡

正妹女大生遭男友裸照威脅自殺！警曝調查進度

更多

最夯影音

更多
探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利
《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

美國小孩「試吃榴槤」反應超兩極！　吃下秒變臉+乾嘔：像發霉的起司

美國小孩「試吃榴槤」反應超兩極！　吃下秒變臉+乾嘔：像發霉的起司

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面