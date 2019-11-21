俄羅斯譴責以色列：對敘利亞攻擊違反國際法　片面升級區域緊張

▲以色列戰機示意圖，圖為以色列F-35。（圖／取自Israeli Air Force 臉書）



記者林彥臣／綜合報導

以色列20日對敘利亞境內執行大規模空襲，聲稱要打擊駐軍在敘利亞境內的伊朗聖城旅（Quds Force）。對此俄羅斯外交部聲明譴責，以色列空軍對敘利亞領土的攻擊違反了國際法原則，並且片面導致地區緊張局勢不必要的升級，俄羅斯外交部認為相關做法是錯誤的。

俄羅斯外交部副部長米哈伊爾•博格丹諾夫(Mikhail Bogdanov)表示，「以色列相關做法是非常錯誤的」目前正在與所有的盟友保持溝通，正在查明細節，對主權國家的領土發動襲擊完全違反國際法的準則，並片面導致緊張局勢不必要的升級。

以色列國防軍新聞處19日報導指出，軍方鎖定了4枚從敘利亞境內發射的來襲火箭彈，全部成功攔截，在19日夜間到20日凌晨對敘利亞境內將近20處目標實施空襲，其中有一半是伊朗的軍事設施，在大馬士革機場附近的一棟建築據證實是聖城旅的總部所在地。

▲敘利亞防空部隊攔截以色列空襲。（圖／翻攝自敘利亞通訊社）



以色列國防軍20日對敘利亞空襲後聲明中更直接嗆聲，空襲就是針對敘利亞境內的伊朗聖城旅，「這次攻擊是為了報復伊朗聖城旅從敘利亞向以色列境內發射火箭彈實施打擊的行為，敘利亞政權必須對國土內的攻擊行為負責，在必要的情況下，會繼續制裁伊朗在敘利亞造成的危害。」

敘利亞國家電視台報導稱，20日凌晨的在首都大馬士革與郊區聽見的爆炸聲，是這是防空部隊面對空襲時做出的反擊。

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