張揚個性秒收！川普聽他訓話超過1小時　微弱反抗：美國不需要更多環保政策

▲川普日前訪英，與查爾斯王子有一場對談。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國總統川普（Donald John Trump）從一個坐擁億萬家產的商界巨富變成總統，張揚個性始終沒變，社群軟體上也不時叫囂政敵或他國。不過有趣的是，日前川普訪問英國，罕見的聽訓超過一個小時，對象則是70歲的英國王室查爾斯王子（Prince Charles）。

綜合外媒報導，川普接受訪問時提到，他和查爾斯王子原本有一場約15分鐘的國事對談，不料，查爾斯王子相當在乎環保議題，一談就是90分鐘之久，重點是「大部分的談話時間都是查爾斯王子」，於是川普只能乖乖聽著訓話，相當罕見有趣。

Does the US President believe in climate change?



Trump says he discussed climate change with Prince Charles, who he believes is 'a very good person' who 'wants to have a world that's good for future generations'. pic.twitter.com/QNlXhiS1mO — Good Morning Britain (@GMB) 2019年6月5日

川普也說，查爾斯王子真的很在乎氣候異變，「他真的在乎未來，希望子孫們有好的環境、氣候，而不是接二連三的災難。」雖然川普表示自己同意查爾斯王子對環境的意見，但不同意美國需要更多環保措施。

川普堅稱，美國在所有統計數據中擁有最乾淨的環境，包括水質、空氣，雖然可以更好，但中國、印度、俄羅斯以及其他國家才更應該注意環境、空汙、及暖化的問題，「若你去其他城市你根本無法呼吸，是他們需要在乎環保議題，是他們不負責任」。

川普認為，全球暖化應該被稱為極端氣候才更精確、更能感受到，但他不會因為查爾斯王子的長談而改變立場，他只是為了查爾斯王子對後代的關心而感動。