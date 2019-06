張揚個性秒收！川普聽他訓話超過1小時　微弱反抗：美國不需要更多環保政策

▲川普日前訪英,與查爾斯王子有一場對談。(圖/路透)

記者林瑩真/綜合外電報導

美國總統川普(Donald John Trump)從一個坐擁億萬家產的商界巨富變成總統,張揚個性始終沒變,社群軟體上也不時叫囂政敵或他國。不過有趣的是,日前川普訪問英國,罕見的聽訓超過一個小時,對象則是70歲的英國王室查爾斯王子(Prince Charles)。

綜合外媒報導,川普接受訪問時提到,他和查爾斯王子原本有一場約15分鐘的國事對談,不料,查爾斯王子相當在乎環保議題,一談就是90分鐘之久,重點是「大部分的談話時間都是查爾斯王子」,於是川普只能乖乖聽著訓話,相當罕見有趣。

Does the US President believe in climate change?



Trump says he discussed climate change with Prince Charles, who he believes is 'a very good person' who 'wants to have a world that's good for future generations'. pic.twitter.com/QNlXhiS1mO