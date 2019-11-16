挑戰英特爾、AMD　前蘋果高管三人組創立新晶片公司

▲左起為NUVIA Inc創辦人John Bruno, Gerard Williams III and Manu Gulati。（圖／路透社）

記者姚惠茹／綜合外電報導

為了與晶片製造商英特爾、AMD競爭，根據外媒報導，前蘋果高管三人組共同成立一家新晶片公司NUVIA，目標是改善大型的伺服器，並籌集5300萬美元擴大公司規模，以提供比英特爾、AMD等晶片製造商巨頭更高效、安全的產品。

NUVIA Inc是由前蘋果晶片高管Gerard Williams III、Manu Gulati和John Bruno在2019年初創立，正在開發代號為Phoenix的處理器，並在15日宣布，從戴爾技術資本公司和多家矽谷公司籌集到5300萬美元，預計用來擴大公司規模，最快年底前公司就將從60名員工擴編到100名員工。

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這三位前蘋果晶片高管不僅在蘋果公司擁有超過20年的綜合經驗，其中Gerard Williams III曾擔任蘋果公司的中央處理器和系統單晶片首席架構師超過9年之久，並在今年春天離職，至於Manu Gulati則在蘋果公司工作8年，從事手機晶片開發，而John Bruno在蘋果公司的平台架構小組工作5年。

NUVIA Inc團隊的目標就是設計功能強大的晶片，就像是iPhone這樣的小型電池供電設備一樣，並將其應用在大型耗電的數據中心伺服器，甚至喊出要製造出一款比現有數據中心處理器更快、更節能、更安全的晶片。

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