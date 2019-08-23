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準北大醫學生轉發「羅冠聰」推特　遭網友指挺港獨...要求取消學籍

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▲▼菲律賓少女遭網友舉報港獨。（合成圖／翻攝Azrael推特截圖）

▲菲律賓少女遭網友舉報支持港獨。（合成圖／翻攝Azrael推特截圖）

記者邱茀濱／綜合報導

菲律賓一名18歲少女近日被北京大學醫學部臨床醫學專業錄取，並獲得47萬元人民幣（約新台幣208萬元）的全額獎學金，引發大陸網友熱議。然而，一名網友21日發現她曾轉發香港眾志創黨主席羅冠聰的推特貼文，並檢舉她支持「港獨」，同時要求北大拒收。

綜合媒體報導，網路上流傳一張北大於6月3日發出的錄取通知書顯示，菲律賓女學生貝垂茲（Beatriz Ianne Laolao）不但錄取6年制臨床醫學專業（授課語言為漢語），還拿到為期7年的全額獎學金（含學費、住宿費、生活費和綜合醫療保險費）。

通知書又稱，由於貝垂茲的「漢語」尚未達到直接入系學習專業課的水平，因此請她9月至明年7月先到山東大學補習漢語。事件曝光後，引發一連串網友的反彈，質疑貝垂茲連漢語都沒達標，為何能錄取頂尖的北大醫學部，還拿得到全額的獎學金。北大醫學部19日對此發聲明稱，錄取該生均符合規定。

不料，此時又有200多萬粉絲的微博帳號「孤煙暮蟬」21日發文稱「47萬獎學金...錄取了一個支持羅冠聰的...」，並附上截圖顯示，羅冠聰12日在推特以英文發文稱「8月12日是香港超過兩個月抗議行動以來最暴力的一天，警察的過度執法已經失控了」，而名為「Azrael」的推特帳號則轉發了這篇貼文。

另一張截圖則顯示，「Azrael」在8月7日發文並附上北大醫學部錄取通知書，獲得很多網友恭賀，甚至稱她「讓菲律賓人驕傲」。經過大批網友對照過後，直指Azrael就是貝垂茲，同時要求北大拒收挺港獨的學生。

▲▼網友起底少女身分。（圖／翻攝孤煙暮蟬微博截圖）

▲網友起底少女身分。（圖／翻攝孤煙暮蟬微博截圖）

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關鍵字：菲律賓,北京大學,留學,港獨,羅冠聰,Beatriz Ianne Laolao,Azrael

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