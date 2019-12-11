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台灣虎航12/16將登興櫃　成華航第一家申請掛牌上市櫃子公司

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▲▼台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣虎航12月16日將以每股41元登錄興櫃。（圖／記者蔡玟君攝）

記者賴文萱／台北報導

受惠全球旅遊市場旺盛，運輸載具的調整與改變，低成本航空（LCC）近年來在全世界皆相當盛行。目前唯一國籍的低成本航空公司－台灣虎航（股票代號：6757）預計下周一（16日）將以每股41元登錄興櫃，成為華航集團轉投資公司中，第1家申請掛牌上市櫃的子公司。

台灣虎航現提供往來東北亞、東南亞和澳門的客、貨運服務以及地勤代理服務，目前共有11架A320，22個航點、29條航線，以桃園國際機場作為樞紐機場，另於台中國際機場及高雄國際機場亦有營運航線，提供經濟實惠的載客服務。此外，台灣虎航另搭配行李託運、選位服務、免稅品及機內餐食等增加附加服務收入。台灣虎航主要股東為中華航空與華信航空。

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▲▼台灣虎航宣布開放招募運務員。（圖／台灣虎航提供）

▲台灣虎航2017年至今年第三季營收分別為68億元、87.75億元及74.06億元，表現亮眼。（圖／台灣虎航提供）

根據民航局統計，2018年低成本航空的旅運人數正式突破1,000萬人次，佔台灣國際航線旅客總量的18.7%，相當於短短6年的時間就多了10倍，成長相當快速。截至今年10月，台灣虎航單月載客數超過22萬人次，相較去年同期增加約5.3%；1~10月共載客超過235萬人次，也較去年同期增加約8.5%，顯見市場相當熱絡；而載客數的攀升也同步反映在營收與獲利上。

台灣虎航2017年至今年第三季營收分別為68億元、87.75億元及74.06億元，EPS分別為2.86元、4.91元及3.51元，表現相當亮眼。

▲▼台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣虎航分析營運成長的4個關鍵因素，其中，布局航線深受喜愛，利於載客率連年提升。（圖／記者蔡玟君攝）

台灣虎航表示，公司近年來營收得以成長主要有4個關鍵因素：一、布局航線深受台灣旅客喜愛，有利載客率連年提升；二、產品銷售則秉持著熱情、溫暖、真誠的品牌精神，並仔細觀察乘客需求，成功建立忠實顧客群；三、品牌持續呈現年輕活潑形象，第一線同仁亦秉持熱忱，帶動高回流率；四、經營團隊對於成本部分控制得宜。綜觀上述四大關鍵原因，讓台灣虎航穩居台灣低成本航空市場市佔率第一名。

法人表示，隨著自由行與線上旅遊平台興起之趨勢，順勢拉升低成本航空市場需求，未來隨現有東北亞市場耕耘優化、東南亞市場持續開拓以及未來機隊擴充計畫等引擎帶動下，台灣虎航整體營運獲利可望持續成長，再創營收巔峰。

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