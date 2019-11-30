朝聖合掌村注意！台灣虎航名古屋航線　12/1起改降中部機場第二航廈

▲台灣虎航名古屋航線，12/1起改降中部機場第二航廈。（圖／台灣虎航提供）

記者賴文萱／台北報導

不少國人冬季到日本合掌村朝聖美景，多會從日本中部名古屋國際機場進出，因應今年9月中部機場第二航廈正式啟用，台灣虎航營運的名古屋航線：桃園-名古屋及高雄-名古屋，自12月1日起由中部機場第一航廈改降至第二航廈。另外，旅客服務設施使用費和旅客保安服務費價格也有調整。

台灣虎航表示，由於航廈變更，原本收取的旅客服務設施使用費將調整為成人1300日圓，未滿12歲兒童收取每人650日圓；旅客保安服務費金額則不分大人小孩，一律收取每人350日圓。

請繼續往下閱讀...

▲日本中部機場。（圖／記者陳涵茵攝）

配合新政策，凡於台灣虎航官網購買12月1日（含）起的台灣虎航營運名古屋出發的機票時，將同時附加在購票金額中，由旅客支付購票金額時，一併完成徵收作業。由於匯率為浮動機制，將依照官網的顯示金額為實際收取費用。

▲白川鄉合掌村冬季美景，吸引旅客前往朝聖。（圖／取自白川村通信臉書專頁）

名古屋是中部地區的中心城市，走訪市區內的各主要觀光景點，可見證名古屋的發展史；鄰近的城市，也有許多豐富的歷史遺蹟及自然美景，包括立山黑部、上高地等，其中廣為國人熟悉的主要景點之一。1995年被登錄為世界文化遺產的合掌村，獨具特色的傳統建築，一年四季都吸引了許多遊客前往造訪。

►「時間對我們來說完全沒用！」