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愛出新高度！日本推「珍奶飛機杯」…275元體驗粉圓觸感　網崩潰：別玩食物

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▲▼香港網友逛日本雜貨店，發現珍奶飛機杯。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲日本人對珍奶的愛已經超乎想像。（圖／翻攝自爆廢公社，下同）

記者黃可昀／綜合報導

日本先前颳起「珍奶風」，無論是拉麵、水餃、雞排等各式各樣食物都能加入珍珠，甚至還出現超奢華「萬元珍奶」。香港一名女網友最近逛日本雜貨店又發現一樣新品，日本人不只把珍珠拿來吃，竟然還做出「珍奶造型飛機杯」，簡直對珍奶愛出新高度。

▲▼香港網友逛日本雜貨店，發現珍奶飛機杯。（圖／翻攝自爆廢公社）

請繼續往下閱讀...

▲看起來還有點可愛。

這名女網友在臉書「爆廢公社」貼出照片，只見一個外型看起來像是珍珠奶茶的塑膠杯，竟然是男性專用玩具，上頭還標記售價980元日幣（約台幣275元），只要小資價格竟能體驗新奇感受，旁邊還有一張使用說明，而且架上已經空出不少位子，可見這款珍奶飛機杯銷量還不錯。

▲▼香港網友逛日本雜貨店，發現珍奶飛機杯。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲台灣網友都嚇壞了。

網友看完紛紛表示，「這樣以後對珍奶都有陰影了」、「可惡，想買」、「太喪盡天良了XD」、「還不看我買爆」、「顆粒感概念」、「是多想玩食物啦！」

綜合日媒報導，日本美食餐廳指南GURUNAVI主辦的「年度一皿」，在12月5日選出了2019美食之冠，參考流行話題、社會趨勢等面向，最終選擇「珍珠奶茶」為最佳代表，主要原因就是它席選整個日本的驚人魅力，至今都還沒退燒，還可以應用在各種料理中，激發全新的創意與美味。

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