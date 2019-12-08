高雄未婚警休假到屏東「買春」遭逮　小聲喊自己人...害慘3個長官

▲警政署保安警察第五總隊。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

位在高雄的內政部警政署保安警察第五總隊一名50歲的員警，用休假期間，至屏東市區某旅社消費性交易，沒想到卻遭到屏東分局查獲，雖然有低調表示是「自己人」，但屏東警方還是依法偵辦，自己除了被依《社會秩序維護法》裁罰，也被記過，連帶直屬長官也被調為非主管職。

這起員警涉嫌性交易的案件，發生在11月23日，在高雄保五任職的一名未婚的50歲警員，用輪休時間到屏東一間旅社消費性交易，過程中遭到屏東分局查獲。由於風聞有人以警職身份，還跟旅館人員表示，已打點轄區所長等人，屏東分局為自清因此埋伏多日，但事後調查並無此事，他只是一時有生理需求，才會去買春。

此位員警坦言，這次是第2次至這家旅社性交易，就遇到當地警察上門，被帶回警局時，有低調表示自己是在高雄服務的警察，但屏東警方還是依法偵辦，通知了他服務單位，而他的直屬主管也被連帶處罰，分隊長、中隊長、小隊長各記一支申誡，中隊長更被調為非主管職務。

據悉，事後這名員警也相當愧疚，但他除被依《社會秩序維護法》裁罰新臺幣1千元以外，還被記2小過，目前也被調離開原服務單位，並被提報為教育輔導對象。