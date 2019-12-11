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身世坎坷超拼命！　外送員憶趣事笑了：很多女生看到我…就只圍浴巾取餐

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圖文／鏡週刊

為了解外送產業，我們共採訪了6個外送員，其中唯一的女生是38歲的林桂穗。她在5姊妹中排行老三，做木工的父親負擔沉重，母親愛賭六合彩加上為人做保，10歲起，她就面對債主上門恐嚇及不斷搬家的困境。

15歲時母親外遇離家，18歲父親車禍過世，她國中畢業就無法再升學。學歷條件不佳，林桂穗陸續在停車場、餐廳、寵物店、大賣場工作，也曾擺攤賣過鹽水雞，賠掉20萬元積蓄。今年4月，她決定離開低薪的餐廳內場工作，改跑外送，中午、晚上用餐時段出動。

林桂穗不願讓人看扁，受訪時再三強調：「我很自由，想上班就上班，不想上班就不上。」跑外送是為了考察市場：「觀察客人的需求，店家的設計及菜單，對我之後自己創業有幫助。」

請繼續往下閱讀...

走到別人家門、觀看他人的生活，也帶給她樂趣：「系統上可以看到我這個外送員是女生，很多女生就衣衫不整，圍個浴巾開門取餐。」

發現許多餐廳轉進巷弄裡，林桂穗信心大增：「只要一間小小廚房，透過外送就能做生意。」3個月前，她買了舒肥機和真空包裝機，製作雞胸肉、燉牛肉或雞湯等各種舒肥料理及食物包，提供親友訂購並送到府，算是微型私廚。

喜歡烹飪、習慣照顧人的她，每週問熟客：「這星期要吃什麼？」並絮絮討論如何備餐料理、選擇食材，飄零的人生也有了重心。


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