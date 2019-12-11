長照一條龍！家中老人生病免擔憂　出院到回家服務接軌無死角

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▲為恭醫院副院長陳敏雄（右）表示，將積極推展出院準備並轉銜長照服務的創新模式。（圖／記者黃孟珍攝）

▲為恭醫院副院長陳敏雄（右）表示，將積極推展出院準備並轉銜長照服務的創新模式。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名高齡98歲的胡婆婆，長期患有慢性病，近期更因為發燒住院治療，正當因為身體急遽退化，而有長照需求，家屬更顯得不知所措；為此，透過為恭醫院出院準備服務團隊的協助，即時轉銜長照2.0服務，包含復能多元服務、生活輔具補助及居家醫療三階段服務，讓婆婆在出院後，立即獲得所需的照顧協助。

另1名70歲的宋爺爺，是首位接受補助的個案，他的兒子感激的說，我知道長照復能多元服務，對爸爸的復健是很有幫助，但是部分負擔的費用對家屬來說長期而言也是個負擔及壓力，本來想放棄申請的，幸好醫院申請出院準備補助，讓我爸爸可以在家接受長照復能服務，現在爸爸已能用助行器下床走路了。

▲胡婆婆的兒子沈國壽，自己本身也是醫生，他認為出院準備銜接長照服務的模式，的確可以減低家屬的負擔。（圖／記者黃孟珍攝）

▲胡婆婆的兒子沈國壽，自己本身也是醫生，他認為出院準備銜接長照服務的模式，的確可以減低家屬的負擔。（圖／記者黃孟珍攝）

為恭醫院陳敏雄副院長表示，出院準備服務是多面向的工作，需結合醫療、護理、心理、營養、社工等專業，來共同評估個案身體、經濟、心理或情緒上的照護需求，並適時轉介相關資源及協助，為了讓住院醫療能順利無縫接軌長期照顧，出院準備服務護理師必須於出院前完成評估並轉銜長照服務，個案才能於出院後及時獲得所需的服務資源及協助。

陳敏雄說，為恭醫院推展出院準備銜接長照服務創新模式，10年來已服務近8500人次，將來也持續扮演雁首角色秉持「聯盟資訊共享，以病人為中心建置轉診共照APP、藥品開放查詢平台」，讓雁行足跡，遍及苗栗各鄉鎮，共同推動苗栗縣民眾預防保健、醫療照護、長期照護服務，以全人照護理念，提供以人為本，跨機關、跨院所、跨專業的整合照護，提升服務品質。

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