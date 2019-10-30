苗栗造橋巡迴醫療站照顧弱勢　免舟車勞頓之苦年近6百人受惠

▲頭份為恭醫院團隊設立巡迴醫療站。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗地區因幅員廣大，交通非常不便利，住在偏鄉的弱勢長輩往往無法取得足夠的醫療資源；有鑑於此，財團法人為恭紀念醫院偕同苗栗縣造橋鄉大龍村社區發展協會，於2018年10月時，在大龍村活動中心設立巡迴醫療站，迄今將近1年時間，共累積了近600人次免舟車勞頓之苦前來看診；苗栗縣政府衛生局表示，期望透過廣設社區站點落實在地化醫療服務，彌補偏鄉醫療不足的問題。

為恭醫院心臟內科醫師吳佳儒表示，在偏鄉就診和醫院裡最大不同就是多了份人情味，自己本身不是客家人，但每周來一次客家庄看診，婆婆媽媽都把她當作自家人看待；吳佳儒也說，因為偏鄉最大的問題就是交通不便，所以醫療團隊也會定時的到行動不便或長期臥床的獨居老人住處看診，讓這些弱勢族群也能得到妥善的照顧。

▲▼醫療團隊每周都會帶著充足的藥量到偏鄉地區看診，也讓在地的慢性病友不會有藥物匱乏的問題。（圖／記者黃孟珍攝）

吳也強調，每周二的11點到12點都會到病患家裡訪視；住在大龍村有1位90多歲高齡的婆婆，因為長期臥床已有10年時間，無法自行到外面來就診，醫療團隊每每都會帶著充足的醫療物資前去，也讓家人可以安心的在家好好照顧，可見巡迴醫療團隊對在偏鄉需要照顧的老人是多麼重要的資源。

副院長王雪月說，除了造橋地區以外，另也已在南庄鄉東河村設有南庄巡迴醫療站，透過此計畫持續提升偏鄉的醫療資源及品質，使當地的居民及年長、不良於行的長輩可就近獲得醫療服務，落實醫療在地化的理念；苗栗縣政府更肯定為恭醫院對地方社區的貢獻，也希望有更多醫院共襄盛舉，一同改善城鄉醫療資源分配不均的問題。

▲為恭醫院心臟內科醫師吳佳儒（右），和醫療團隊一同為偏鄉弱勢民眾健康把關。（圖／記者黃孟珍攝）

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