人肉氣墊！破百公斤兒3樓墜落　65歲勇爸「伸手接人」慘被壓...父子送醫搶救

▲百公斤男子從3樓墜下，父親急忙上前接遭壓傷，雙雙倒地，準備送醫。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

新社區發生離奇墜樓！重達百公斤的張姓男子20日坐在自家3樓女兒牆上，其65歲父親得知趕緊去關心。兒子竟一躍而下，父親情急上前去接，結果雙雙受傷倒地，救護人員到場後將2人送醫急救，至於墜樓原因，有待警方調查釐清。

20日下午約4點，新社區一戶透天厝有人墜樓造成2人受傷，消防局獲報立刻出動人車前往，到場後發現現場受傷的是一對父子，其中，39歲張姓男子體型壯碩，體重破百公斤，腦部有撕裂傷，意識不清；65歲張父則有後腦腫、頸椎疼痛等症狀，但意識清楚。兒子送往台中慈濟醫院急救，父親則送中國醫大附設醫院治療。

▲墜樓男子受傷意識昏迷，傷勢較嚴重。（圖／民眾提供）

警方到場了解後發現，張男曾發生過車禍，精神狀況不穩定，今天下午被鄰居發現他一人坐在自家3樓陽台女兒牆上，立刻跟張父講。張父得知後趕緊過去查看，鄰居回家上完廁所再出來，就發現2人倒在地上受傷，趕緊打電話向119求援。

警方表示，據張男家屬表示，張男當時從3樓墜下，父親急忙上去接人才被壓傷。至於確切的墜樓原因，得等2人病情穩定才能得知。

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