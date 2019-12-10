飛機滑行將起飛！乘客得知「家人過世」要求倒退嚕...網戰翻

▲乘客表示「家人過世」要求臨時下機。（圖／翻攝自微博）



實習記者賴韻如／綜合報導

大陸近日一則新聞引發網友熱議。一對老夫妻日前在搭飛機時，忽然得知「家人過世」的噩耗，便要求已經出發的班機「緊急倒退嚕回機場」，想要下機改簽其他航班，機組人員在徵求多方同意後，廣播通知乘客緣由，將老夫妻送下飛機，導致航班延誤了46分鐘。

據《新浪新聞》報導，一名當時乘坐在該航班的網友爆料，本月8日從杭州飛往三亞的海南航空HU7638航班上，一對老夫妻在飛機開始滑行準備起飛時，焦急地站起來走到後排，並向空姐表示，「因為家中有人突然去世，需要馬上下飛機改航班去天津。」

空姐們得知後趕緊遞水給2位老人，要他們冷靜，乘務長也馬上去請示機長，沒想到2分鐘後就聽到機長廣播，「有旅客需要中止飛行，飛機將滑回航站樓。」然而，多數乘客並不清楚事情原委，廣播一播出後大家便開始討論，也有人提出抗議，空姐則立刻拿著出飲料及點心上前安撫，並一一解釋了問題。

▲該航班最後延誤了46分鐘才起飛。（圖／翻攝自微博）



網友表示，飛機滑回航站樓後，空姐幫這2位老人拿了了行李，將他們送下飛機，並告訴他們如何改訂天津的機票，原本應該於10點10分起飛的航班，最後延誤了46分鐘，於10點56分才重新順利起飛。該網友說，「其實當時我心裡也很著急，因為如果我趕不上高鐵的話就要去另一個高鐵站上車，我們還有其他城市趕來的朋友都約好了時間，不過看著旁邊焦急的老夫妻，還有全程一直在安慰他們的空姐，當然什麼都不會說，逝者為大啊。」

對此，該航班也指出，根據運行手冊有規定，在旅客存在情緒失控風險不適宜繼續運輸的情況下，出於安全及人性關懷，決定迅速滑回終止其行程。但仍有許多網友不買單，紛紛留言表示，「一飛機的人都沒急事？」、「我覺得不合理吧，不是也耽誤了飛機上其他乘客嗎」、「飛機都已經即將起飛了，這兩夫妻如何收到家人通知的呢？還沒有關閉手機嗎？」、「我是覺得其他乘客被道德綁架了」。