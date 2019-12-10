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禁賽4年無緣東奧、世足賽！俄羅斯有21天選擇接受或上訴

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▲▼2016年里約奧運，俄羅斯代表隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯接連的禁藥醜聞，讓國家聲譽大幅下降。（資料照／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

世界反禁藥組織（WADA）執委會9日決議，因為俄羅斯竄改藥檢紀錄一事，將在未來4年禁止參加國際大型運動賽事，包括2020年的東京奧運和2022年的世界盃足球賽。先前對於俄羅斯使用禁藥沒有嚴厲懲處的國際奧林匹克委員會（IOC）表示，這次完全尊重與支持WADA的決定。

俄羅斯以往在各種運動賽事上都有亮眼的表現，此次的禁令對於運動員與國家的聲譽，都是很大的傷害，而且運動員確定不能披著俄羅斯的國旗上陣，在能證明自己沒有使用禁藥的前提下，也只能用中立人的身分參賽。國際足球總會（FIFA）表示，由於以往沒有太多的前例，會再與WADA討論如何規範中立人在賽場上的相關事宜。

WADA總裁克雷格·里迪（Craig Reedie）在執委員會議後表示，很長一段時間以來，俄羅斯的禁藥削減了運動員的能力。

WADA藥檢資料照。(達志影像)

▲WADA是國際奧林匹克委員會下的一個獨立部門，對禁藥的各個項目檢測方法制定了統一的標準。（圖／達志影像）

除了被禁賽之外，俄羅斯在4年內也被限制不能舉辦大型國際賽事，也不能爭取在2032年舉行的奧運和帕運（Paralympic Games）的主辦權。俄羅斯反禁藥組織（RUSADA）有21天的時間可以考慮，選擇接受懲處或是上訴，如果提出上訴，全案將移交國際體育仲裁院（CAS）進行裁決。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）表示，禁令是出自於政治目的且違反奧運憲章的，並希望不要對運動員進行集體懲罰，任何懲罰都應該是個人的，不要讓那些與違法行為無關的人受牽連。

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