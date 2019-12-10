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女服務生長髮捲入製麵機！「只剩雙腳在外」當場慘死…157秒恐怖畫面全錄下

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▲▼女服務生頭髮被捲進製麵機，當場慘死。（圖／翻攝自網路）

▲女服務生頭髮被捲進製麵機。（圖／翻攝自網路）

記者鄭思楠／綜合報導

吉林省樺甸市一家餐廳日前發生一起令人頭皮發麻的意外慘案，一位長髮女服務生在廚房使用製麵機時，飄散的頭髮竟不慎捲入機器中。現場監視器畫面顯示，她被捲入製麵機後，兩腿不斷往外蹬，始終無法掙脫，最後掙扎了157秒後不幸身亡。

綜合陸媒報導，事發時現場無其他人在場，監視器拍下157秒悲劇全程。她長髮被捲進後，整個上半身也一起被捲進機器中，身體當場懸在半空，隨後奮力掙扎，雙腿不斷亂蹬。整個場景相當驚悚，也令人絕望。

▲▼女服務生頭髮被捲進製麵機，當場慘死。（圖／翻攝自網路）

▲▼她苦苦掙扎後慘死。（圖／翻攝自網路）

▲▼女服務生頭髮被捲進製麵機，當場慘死。（圖／翻攝自網路）

網友看後紛紛表示哀悼，「這也太絕望了，好可怕」、「可憐，原本可以避免的意外」、「沒有勇氣打開看」、「難道就是她一個人在那裡嗎，真可憐，但願她一路走好，到天堂愛美也要注意安全」。

也有網友認為，各種安全規範真的都是用血寫成的，「工廠一線都是不准留長髮，褲腿和手腕袖口都是扎緊的，就是為了防止頭髮和衣角被捲入機器造成傷亡事故」、「這種機器，操作時必須戴帽子，有的工作不適合留長髮，我有一個堂妹，也是頭髮捲進機器，好在旁邊有人及時關了機器，不然性命難保，頭皮都受傷了，還植了發，安全第一，等出了危險就一切都來不及了」、「不敢看，帶個帽子又衛生又安全，用生命警示從業者」。

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