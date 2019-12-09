推動微型小額終老險！三商美邦人壽獲「微型保險競賽」績效卓著獎

▲三商美邦人壽財務長陳宏昇（右）接受金管會主委顧立雄頒贈「微型保險競賽績效卓著獎」獎盃。（圖／三商美邦人壽提供）

財經中心／台北報導

金融監督管理委員會為推廣微型保險、小額終老保險，每年舉辦保險競賽，並表揚表現優良之保險業者。三商美邦人壽獲頒「2019年度微型保險競賽」績效卓著獎及辦理「2019年度小額終老保險」表現優良獎，由財務長陳宏昇代表接受金管會主委顧立雄及副主委張傳章頒贈獎盃及獎狀。

三商美邦人壽指出，自2014年開辦微型保險業務以來，便積極與高中職、大專院校、兒福聯盟等學校或社福團體合作，以捐贈的形式提供符合投保資格者1年期「微型傷害保險」保障。截至2019年10月，推展微型保險的目標達成率是業界前3名，資助的團體較去年增加；歷年累積承保人次已超過5萬9000人，累積保費也已超過1500萬元，讓弱勢族群也能擁有基礎保障。

三商美邦人壽表示，善盡企業社會責任，長期關懷弱勢族群，除了提供微型保險，以及資助社福團體需要的物資與金額外，更號召員工參與志工活動，以陪伴關懷弱勢長輩與孩童、淨灘及生態維護等方式回饋社會，實踐「一句承諾，一生的朋友」的品牌精神。

不同於微型保險的投保對象以經濟弱勢族群為限，三商美邦人壽表示，一般民眾都可以投保「小額終老保險」。2019年7月1起，金管會開放民眾最多可投保2張「小額終老保險」，且最高保額提高至50萬元，三商美邦人壽建議，民眾可以趁這個機會，檢視自己與家人的保險保障是否足夠，善用「金享福小額終身壽險」相對於一般終身壽險來說，保費及投保門檻較低的特點，補足壽險保障缺口。