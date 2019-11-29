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轉型推投資型保單「陣痛期2年還沒結束」　三商美邦人壽業務員1年流失14%

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▲三商美邦人壽資深副總經理、財務長陳宏昇。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲三商美邦人壽資深副總經理、財務長陳宏昇。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

三商美邦人壽29日下午舉行第3季法人說明會，總經理張鎮坤未出席，由財務長兼發言人陳宏昇主持。他表示，2019年前3季初年度保費收入年減14.2%，是因為業務人員人力年減13.6%，加上公司轉型陣痛期已2年多，後續將強化業務員行動投保與工具，預期人力不再繼續下降。

三商美邦人壽近年業務人員大幅出走，受市場矚目也憂心。根據資料指出，2015年，三商美邦人壽業務人員一度最高來到2萬零43人，但今年第3季卻只剩1萬3962人，4年間就減少了6081人；與去年第3季的1萬6163人相比，年減了13.6%。

陳宏昇解釋，人力情形如此變化，主要是因為公司過去主打儲蓄型商品，自2017年起逐漸轉型，改推投資型保單及美元保單，導致許多「僅賣儲蓄險或類定存的保單」的業務員離職，改去保經公司或其他保險公司，加上投資型商品需要證照且相對難銷售，進而導致業務員人數下滑，影響初年度保費收入大減。

此外，三商美邦人壽2019年前3季的初年度等價保費收入（FYPE）僅減少5.9%，可見公司持續減少躉繳與短年期商品；續年度保費也較去年同期下滑4%。

陳宏昇表示，公司轉型需要時間慢慢轉，預計明年沒辦法轉正，但預估3年內可望正成長。同時，他也強調，三商美邦人壽轉型陣痛期已2年多，後續將透過強化業務員行動投保與工具，預期業務員人數不再繼續流失，明年起應能止跌回升。

三商美邦人壽今年前3季稅後淨利為35億元，年增近8倍。陳宏昇表示，主要是去年基期比較低，避險成本也比去年好一點，因此稅後淨值大增，總資產1兆2420億元，年成長8.9%，也預計未來幾年都能維持在8%至9%的年成長率。

至於三商美邦人壽未實現損益餘額仍有57億1400萬餘元，是否考慮明年增資或配股？陳宏昇表示，市場好就不用增資，配股則是會先依規定提足準備；目前股東會尚未決定增資，若有此決定將會公告。

陳宏昇強調，三商美邦人壽即將突破利差損困境而「黃金交叉」，投資報酬率3.6%，幾乎追平保單成本率3.61%，也希望今年底前不再有「利差損」，這將是多年來首次轉為「利差益」。

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