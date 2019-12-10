「超空泡子彈」突破空氣800倍阻力！水中射擊不受阻　挪威公司成功研發

▲「超空泡子彈」問世後，在水下射擊幾乎跟空氣中相同。（圖／imdb）



記者林彥臣／綜合報導

在電影的槍戰情節，往往只要躲到水裡，射進水中的子彈速度與殺傷力就會減少，遭到射擊的人就能成功脫逃，或是暫時躲避。不過現在挪威公司成功研發了一種在水中不受阻力影響的子彈「超空泡子彈CAV-X」，未來將廣泛運用在戰鬥蛙人與特種部隊當中。

根據《香港媒體》頭條新聞報導，水的密度是空氣的800倍，所以子彈從槍管射出進入水中不到2公尺就會完全停止，而「超空泡子彈」的外圍會產生氣泡，減少子彈在行進中受到的物理阻力，原理是透過子彈燃燒產生的熱，把水蒸發成水氣包裹在子彈周圍，如此一來就能減少水的阻力，成功擊中目標，而且誤差範圍不超過2.5公分。

研發「超空泡子彈」的DSG技術公司表示，「超空泡子彈」的設計靈感來自俄羅斯海軍王牌武器之一的VA-111暴風魚雷。

▲超空泡子彈主要還是以美軍武器規格為主。（圖／路透）



DSG技術公司指出，根據不同武器使用不同型號，超空泡子彈CAV-X能有效擊中水下、水面目標及空氣中目標，這種彈藥被分類為「多環境彈藥」，目前研發中的有用於空氣中向水下射擊的A2型子彈，及戰鬥蛙人和水下特種部隊專用的X2型子彈。

DSG技術公司號稱不管是水下、水面或空氣中的目標，只要在距離45公尺內，都能被有效擊中，誤差不超過2.5公分。目前超空泡子彈主要還是為了配合美國特種部隊武器規格所設計的，這將使美軍在水上水下都能使用相同武器，例如海豹突擊隊或其他特種部隊的水下戰鬥方式將不再受水的阻力所限。

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