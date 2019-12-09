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早餐店辣娘多劈「不好吃生意卻很好」　「鮮肉乾弟」幫殺夫後才知已被綠

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▲李父買透天厝給兒子，沒想到竟成為惡媳婦教唆殺夫的動機。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2011年宜蘭市教唆小王殺夫的黃郁玲，公婆買透天厝給她們小倆口，也資助她開早餐店，有個自己的小生意，沒想到這早餐店竟成盤絲洞，黃女招蜂引蝶，色誘19歲小鮮肉當乾弟弟，還帶回家姦宿，黃女高調劈腿，不但與乾弟弟穿情侶裝招搖夜市，買驗孕棒姦情敗露被老公質問，還嗆說要給他戴更多綠帽，難怪喪子的公公氣不過，每有記者採訪，就拜託媒體呼籲法官判這惡媳死刑。

鄰居告訴警方，黃女的早餐店，東西不好吃，但生意很好，光顧的以男客居多，愛喝酒的黃郁玲與其中一些年輕顧客，常常中午過後，早餐店打烊就開始飲酒作樂，甚至到了晚上丈夫回家，她還繼續與小鮮肉們暢飲高談，當丈夫是空氣，幫她殺夫的黃乃文，就是這些少年郎之一。

黃郁玲的早餐店生意很好，光顧的多是年輕男子。（東森新聞提供）

邱學銘也告訴記者，他們懷疑黃郁玲的入幕之賓不止黃乃文，當她被捕之後，有個送瓦斯的小夥子，焦慮的跑來偵查隊門口探頭探腦，把他帶進來訊問，他自稱是黃女的好友，但兩人眉眼互動，一看就是關係匪淺，邱學銘說，這送瓦斯的與他們家八竿子打不著關係，幹嘛不畏鄉里譏諷，跑來警局關切？

而且，黃郁玲「討客兄」討得高調，她曾與乾弟弟穿情侶裝招搖逛夜市，被鄰居撞見告訴李建穎，李質問太太，還被她臭罵一頓，而且，黃乃文入伍後搬離李家，兩人還是乾柴烈火。

檢察官夜訪蒐證時，見黃郁玲在丈夫靈堂前與小鮮肉飲酒作樂，難以置信。

李父告訴警方：「6月時，兒子發現一張購買驗孕棒的發票，而小倆口已經半年沒做愛，兒子逼問媳婦，黃女不但坦承姦情，還嗆說要給兒子戴更多的綠帽子，我兒子就是老實，他大概也知道老婆紅杏出牆他無法處理，被某呷死死，連命都沒了！」

惡媳欺負他那老實的兒子如此徹底，難怪每當有記者採訪李父，老先生就拜託媒體一定要呼籲法官，判這惡媳婦死刑；但天不從人願，儘管法官痛批，黃女對夫不忠、心狠手辣，惡性重大，而且犯案後卸責毫無悔意，但考量她對兒子還念念不忘，未泯滅人性，判處無期徒刑定讞。

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