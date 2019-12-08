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強押滷肉飯千金被尖叫嚇跑　主嫌竟稱暗戀「想請她上車告白」

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▲▼板橋滷肉飯千金回家險遭擄走。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲板橋滷肉飯千金回家險遭擄走，主嫌自稱想請她上車對她表白是愛。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一家老字號滷肉飯老闆女兒，日前返家時遭2名男子強押上車，當時驚聲尖叫嚇跑2人未被得逞；警方以車追人循線逮捕主嫌，他自稱吃滷肉飯時愛上女子，都不被理會，才會找來朋友協助要「請她上車」，對她表白示愛，訊後仍依妨害自由、傷害、竊盜等罪嫌將2人送辦。

據42歲何姓男子供稱，半年多前曾到新北市板橋區一家老字號滷肉飯用餐，看到老闆的何姓女兒長相貌美，驚為天人，想要有進一步的關係，於是時常上門用餐，刻意搭訕攀談，希望能贏得芳心，但何女有交往的男友，根本不予理會。

11月底，何男決定計畫表白行動；他找了好友先去新莊區租車，再到八里區偷了一塊車牌換掉租賃牌，再到何女板橋住處勘查地形，隔日晚間開車到她家守候埋伏，打算趁她返家前，將她請上車表白示愛。

1日晚間9時許，何男2人開著租來換過車牌的白色轎車，停在何女板橋住家門口，一看到她走回家準備進門前，強拉她上車，何女被突如其來舉動嚇壞，當場大聲尖叫掙扎抵抗，2人嚇到趕緊開車逃逸。

警方以車追人，查到車牌已報失竊，與車身不符，經埋伏追查將2人逮捕到案，何男供稱為了示愛才會出此下策，但警方懷疑「搶人計畫」並不單純，訊後依妨害自由、傷害、竊盜等罪嫌將2人送辦。

腦公！你不可以賴帳喔
 

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