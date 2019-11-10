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高二監教誨師仿「請假說」放閃屏所老婆　有跟沒有之間！非公假「不是背叛」

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▲紅豆泥宣傳三輪車在矯正聯展會場引人注意 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲紅豆泥宣傳三輪車在矯正聯展會場引人注意 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

法務部矯正機關教化藝文及作業技訓聯合展售會在高雄駁二特區展出四天，全台灣的矯正機關把自家校正作業產品統一做一展示以及販售，不過現場最吸睛的應該就是屏東看守所的一台紅豆餅三輪車，因為在展示場跑來跑去，而騎乘的人是一名高二監的教誨師，各家矯正機關在拼比業績的同時，這個舉動無疑是幫「對手」打廣告，不過這名高二監的教誨師表示自己老婆是屏東看守所主任，「帶槍投靠」有請假的！

▲紅豆泥宣傳三輪車在矯正聯展會場引人注意 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲紅豆泥宣傳三輪車在矯正聯展會場引人注意 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲紅豆泥宣傳三輪車在矯正聯展會場引人注意 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲紅豆泥宣傳三輪車在矯正聯展會場引人注意 。（圖／記者吳奕靖攝）

一部三輪腳踏車後面載了四塊黑板，黑板寫了「紅豆酥」等字眼，還插了近200公分的白色旗幟，在會場裡頭跑來跑去相當顯眼，甚至因為高度過高，還差一點撞到展場的大門，還好有人急忙喊：「快撞到了！」才即時阻止。這部三輪腳踏車是屏東看守所推出的「活動廣告」，主打他們的校正作業產品「紅豆泥」。

屏東看守所主任梁瓊瑩表示，這個三輪車很特別，是做了兩個工作天才完成的，原本後方很空，經過巧思之後打造得相當有特色，所以會場當中不少人都拿出手機來拍攝。可是騎乘的人卻是高二監的一名教誨師趙彥博，其實他們兩個人是一對夫妻，記者打趣問花了多少錢跟高二監挖角？梁瓊瑩笑稱：「他準備跳槽到屏所。」

兩個人一起受訪的時候，梁忍不住問老公究竟是代表哪一間矯正機關？趙彥博回說：「我是高二監的趙教誨師代表屏東看守所推展紅豆泥的產品」，這一句話一出，讓老婆笑開懷，趙重申：「我們家什麼事都是要聽老婆的，她講了我就要來做，所以下午特別請休假來陪她，而且我還不是休公假，休公假還不能，因為會被說背叛我的高二監。」

▲紅豆泥宣傳三輪車在矯正聯展會場引人注意 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲屏東看守所主任為「帶槍投靠」幫忙騎三輪車宣傳的老公拍照 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲紅豆泥宣傳三輪車在矯正聯展會場引人注意 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲圖（黑衣）為高二監教誨師趙彥博，右為梁瓊瑩，在屏東看守所擔任主任 。（圖／記者吳奕靖攝）

其實每年的矯正聯展活動除了向社會大眾展現收容人教化藝文及作 業技訓的豐碩成果外，今年更加入了 AI 穿越高牆的興革元素，展現監所運用科技輔助人力、強化家庭支持的思惟方向，具體實踐矯正機 關朝向現代化、人本化、科技化及專業化四大目標前進的宣言。近年 來，矯正機關廣泛推動智慧監獄的科技建置，節省行政流程，提升作 業效率，縮短收容人與家屬間的距離，拳拳秉持與時俱進、人權關懷的精神。

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