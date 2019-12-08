先揮刀殘殺妻小！華裔銀行經理自戕　警爬窗進屋「見屍崩潰」

記者黃心瑀／綜合報導

美國一名46歲的華裔商業分析師劉傳開（Liu Chuan-Kai，音譯），日前似乎因為承受不了巨大的壓力，選擇拿刀刺死42歲的妻子，以及兩名分別為7歲和4歲的孩子，最後自戕身亡，讓親友和左鄰右舍感到十分錯愕。

綜合外媒報導，這起事件發生在紐約州的普萊森特維爾（Pleasantville），劉傳開跟家人2016年10月時，從皇后區搬到這個人口不到8前人的小鎮，目的是想讓小孩能有更舒適的生活環境，一家人一直以來相處都非常和諧，警方也證實，這家人沒有被通報過有任何家庭暴力的紀錄。

▲劉傳開在Linkedin的個人頁面。（圖／翻攝自Linkedin）

本月5日，劉傳開的小孩因為沒有出現在學校，警方被要求到家勘查，並從一扇大開的窗戶進入家中，才意外的發現這起悲劇。報導中指出，劉振開在拿刀自殺前，先砍殺了家中42歲的妻子桃樂絲（Dorothy）以及7歲的塔尼森（Tennyson）跟4歲的愛戴林（Adeline），儘管警方沒有公布詳細的死因細節，第一時間到達現場的警查看到如此慘忍的場景，被認為造成一定的心理創傷，日後還得接受心理輔導等治療。

根據劉傳開在Linkedin上的介紹，他具有金融背景，最近曾在三菱日聯銀行（Mitsubishi UFJ Financial Grou）但任金融犯罪科的經理，此前更在瑞士信貸（Credit Suisse）和瑞銀集團（UBS Financial Services）工作10年之久，算是金融界的高階主管；對此，警方則是認為，劉傳開是因為「承受了巨大壓力」才會痛下毒手，選擇將妻小的殺死之後同歸於盡。