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美防長稱中國軍費接近2500億美元！華春瑩勸美方不要到處樹敵

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▲「黑色無人機」閱兵首亮相　「高空高速」為戰場提供打擊評估。（圖／翻攝央視）

▲「黑色無人機」閱兵首亮相。（圖／翻攝央視）

記者邱茀濱／綜合報導

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）日前表示，俄羅斯、中國正尋求對小國經濟和安全決策的否決權；中國年度軍費增至2002年的3倍，估計接近2500億美元。對此，中國外交部發言人華春瑩9日強調，奉勸美方摒棄過時的冷戰零和思維，不要再到處尋找和製造敵人。

中國外交部9日的例行記者會上，有記者提問，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）近日發表演講時表示，「修正主義」大國俄羅斯、中國正尋求對小國經濟和安全決策的否決權。中國年度軍費增至2002年的3倍，估計接近2500億美元。中國繼續侵犯印泰國家主權，儘管中東面臨安全威脅增多，他仍擬將美軍事重心轉移至同中俄競爭。

華春瑩首先以數據回應，公開資料顯示美國2019年軍費預算超過7160億美元，是2002年軍費的2倍多，佔世界軍費總開支的40%以上，同時相當於美國後面9個國家軍費開支的總和。華春瑩再指，美國2019年國防預算佔GDP的3.5%，而中國近30年每年國防開支佔GDP比例不到2%，不僅低於世界主要國家，也低於2.6%的世界平均水平。

▲十一,國慶,閱兵,天安門廣場 。（圖／路透社）

▲華春瑩勸美方別在到處樹立敵人 。（圖／路透社）

美國在全世界擁有數百個軍事基地，在建國240多年的歷史中僅有16年沒有打過仗，華春瑩稱，美國強行推行「政權更迭」、煽動「顏色革命」，動輒極限施壓，造成了多少地區動和人民苦難，伊拉克、阿富汗、敘利亞、委內瑞拉等例子數不勝數。

華春瑩強調，中國始終奉行獨立自主的和平外交政策，主張大小國家一律平等，從不干涉別國內政以大欺小，也反對恃強凌弱及對強加於人。威脅、恐嚇、訛詐從來都不是中國的政策，不是中國的喜好，也不是中國的強項。

最後，華春瑩則說，當前世界和平穩定面臨的最大威脅，恰恰是單邊主義在破壞現今國際秩序、霸凌行徑在挑戰國際關係準則。「奉勸美方摒棄過時的冷戰零和思維，不要到處尋找和製造敵人。」

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