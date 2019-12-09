影／畫面曝光！酒店經紀策畫「火攻林森北四面佛」　全程錄影還洗三溫暖慶功

記者張君豪／台北報導

7日凌晨台北市中山區「林森四面佛梵天分舍」大火、事後經消防局火調科人員進行火場鑑識確定遭人縱火後，轄區中山警分局展開調查，發現主謀李姓男子因在網路上與該廟陳姓廟公爆發口角，事後李姓男子遭黑衣人伏擊圍毆，李男認為廟公刻意找人「給他難堪」，日前以1萬元代價找鄭姓男子縱火；李姓男子兩天前就準備好油漆、溶劑等易燃物，還要鄭男穿雨衣變裝，他更全程在四面佛廟對面錄影監控。

▲四面佛起火的同時，李嫌還現身現場拿出手機錄影。（圖／記者張君豪翻攝）

中山警方調查，李姓男子先把有機溶劑、油漆裝入容器內，然後預先放置在四面佛廟附近民生東路、新生北路防火巷內的路旁標線內側；警方更查出李男在火警發生前曾率鄭姓男子到四面佛廟附近查看地形，並且交接縱火工具的儲放地點、讓鄭男熟悉犯案前後的動線。

縱火案發生當天，李姓主嫌到場確認陳姓廟公離開後，立刻通知在旁邊公園等後的鄭男依照「事前演練」方式到廟裡縱火，結果這場惡火不僅延燒超過1小時，還造成鄰近3間店面毀損，11輛機車遭焚毀、北市警消共救出134位住戶且疏散上百人、有3位居民因嗆傷、驚嚇過度送醫。

而這起重大縱火案的起因，僅因在中山區擔任酒店經紀的李姓男子，去年在網路上與陳姓廟公互嗆，李男事後遭人毆打，雖然他事後提告對方傷害，但檢警調查因罪證不足不起訴陳姓廟公，李男據此才策劃縱火報復。

事後中山警方調閱監視器，發現縱火的鄭男先穿雨衣逃離現場後，搭小黃到萬華區丟棄犯案衣物，之後在與教唆縱火的主嫌相約在捷運西門站會合，兩人還一同到三溫暖洗浴慶功，犯案過程與逃亡路線全被警方掌握。

中山警方8日晚間循線到台北市文山區逮捕下手縱火的鄭男，鄭坦承收錢辦事後，警方再赴新北市新莊區逮捕李男，由於兩人拒絕夜間偵訊，並要求等律師到場才願意接受警訊，直至9日下午警方才完成偵訊，訊後警方依公共危險、殺人未遂等罪嫌將兩人移送法辦。

【其他新聞】

►快訊／驚悚！特斯拉跑車國道撞橋墩 男噴飛墜16米橋下爆頭亡另2人重傷

►好離奇！目擊者見特斯拉駕駛「自己跳下橋」身亡 警將驗血查酒精、藥物反應

►獨／望族少爺再1個月退伍！女友直擊死亡航線...開心試駕特斯拉驚悚墜橋

►獨／北投望族少爺帶女友試駕特斯拉 國道自撞離奇墜橋亡...警3方向查死因

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

▲中山警方9日宣布偵破四面佛縱火案，並移送鄭姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）







▲中山警方9日宣布偵破四面佛縱火案，偵查隊長吳坤財說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）