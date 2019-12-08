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半夜忍不住壞壞！完事兒子爆哭「不要欺負麻麻」　她摀臉：就說要等屁孩睡著

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▲▼男女,兩性,吵架,相愛,交往,婚姻,戀愛,情侶,伴侶。（示意圖／CFP）

▲如果壞壞不小心被孩子發現，真的是非常尷尬。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

記者林昱萱／綜合報導

夫妻之間在夜晚時，常會有一股想做不可描述之事的衝動，但這時如果被小朋友發現，這未免也太尷尬啦！一名女網友就在臉書社團「爆怨公社」發表一段經歷，並跟網友們分享她兒子發現之後的反應，讓不少網友都驚呆了。

原PO表示，「老公揪了一個晚上，就在剛剛翻來覆去解放完了，結束後老公起身去看看隔壁床的兒子，然後兒子哭了！哭了！哭了！兒子委屈巴巴哭著對孩子的爸說：『你不要弄媽媽！』、『你不要欺負媽媽！』，而那聲音委屈到好像他被弄了..」。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，自己當下其實真的很想笑，但她忍住了，只好趕快跑到廁所速速整理一番。最後她也無奈連說了三次，「就說等屁孩睡齁」對此，網友們看到後紛紛留言表示，「我女兒、兒子也這樣哭過」、「馬麻不乖，所以被把拔修理了」、「還好他沒說媽媽在床上偷吃香腸」不過，也有網友表示，這其實對小朋友不太好，還是要盡量避免。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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