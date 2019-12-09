年底換車優惠現搶一波　專業選車心法大公開

▲趁著年前買車換車最划算，許多消費者都利用這段時間到處看車。（圖／記者張慶輝攝，下同）



消費中心／綜合報導

再過幾天就要告別2019，很多人辛苦了一年會想要好好的犒賞自己，業者嗅到商機，紛紛在年底祭出不同優惠，像年終慶、跨年福袋、回饋祭等等，但是真正聰明的搶購達人更會搶搭年底優惠熱潮買車，不僅可獲得全年最高的折扣優惠，在這段時間買車，還能拿到額外購車好禮，首要口訣就是：精打細算、貨比三家，就能在年底換車季搶到好康，接著就幫你實際演練一番，看看怎樣挑最划算！

很多人的第一台車是在剛成家不久後的幾年內買進的，這個時期家庭結構開始變化，原先代步的機車開始不夠使用，需要一台便利的小車。國人的習慣還是以TOYOTA、NISSAN、MITSUBISHI等日系品牌為主要選擇，考量點也都是以：外觀、配備、油耗、車室空間、座椅的舒適度、後車廂的容量等實際需要為優先，所以購車的時候要考慮到家中成員大大小小的需求，像小家庭可能會有小孩的嬰兒車、爸爸的腳踏車、媽媽上量販店購入的家用品等等，這些都考驗著車輛的空間配置。當家裡的大包小包都準備上車時，如果天氣好還可以耐著性子一個一個搬，但外頭若颳風下雨，一手撐傘一手扛重物，實在很難勻出一隻手打開沈重的車門，此時如果能不費力打開後車門，還能騰出空間擺放手上雜物的話，這就是購車的亮點。

▲大空間的後車廂，外加電動啟閉尾門，對出遊或購物非常方便。



以市面上佔有率最高的三款國產小車TOYOTA YARIS、NISSAN LIVINA、MITSUBISHI COLT PLUS來比較：全家開心出門，安全更是首要考量，像YARIS、COLT PLUS兩款車，皆有附設ASC動態穩定系統，TCL循跡防滑控制系統、HSA陡坡起步輔助系統、ESS智慧型緊急煞車輔助系統、LED日間行車燈、光感應頭尾燈等，所以安全方面YARIS、COLT PLUS是比較完善的；馬力部分，YARIS 107匹、COLT PLUS 112匹、LIVINA 115匹來看，三台車的動力表現相當。其次比的是油耗，這是購車時的隱型成本，YARIS最低平均油耗16.4KM/L、COLT PLUS 16.1KM/L、LIVINA 16KM/L，大家的油耗表現也差異不大，畢竟買小車的還是希望油耗好些讓負擔少一點。

再來PK的是買車的關鍵點「車價」－對小家庭來說這個階段花錢花得正兇，價格不親民立馬排擠掉其他的花費，影響生活品質。如果以60萬以內的預算來看，Colt Plus入門款是49.9萬，Yaris的入門車58.5萬、Livina59.9萬，一差差了8萬10萬的，幾乎快是整車價的20%了，非常有感。如果再加點預算，Colt Plus直上頂級也才54.9萬，但是遙控電動開啟尾門、遙控電動摺疊後視鏡、可以一鍵開啟的快倒後座椅，感應鑰匙、PUSH START觸控啟動功能、恆溫、光感應頭尾燈什麼都齊了，其他車型能還得再添個十萬八萬才買得齊。

▲光感應的頭尾燈設計、HSA陡坡起步輔助系統、ASC車身動態穩定系統、TCL循跡防滑控制系統都是行車安全的實用配備。



▲恆溫空調功能，不到50萬的COLT PLUS典藏版就可享有。



總結以上而言，COLT PLUS整體CP值高，而安全系統與YARIS同等，馬力部分雖三款車動力表現也相當，但它在配備上又扳回一成，尤其是遙控電動開啟尾門，這是百萬等級汽車才有的配備，620L的後廂空間也是同級最大。綜合效能比較起來，經濟實用且適合家庭用車的需求COLT PLUS是一款很實惠的選擇， 就如同一開始時提到，年底買車換車的好處是車商往往為了衝業績量都會有大幅的讓利，絕對讓買主超有感，以COLT PLUS來說 剛上市的新年式車種，搭配現在政府舊換新折5萬的政策，限時優惠價只要44.9萬起，電尾車型舊換新只要49.9萬元。再配合年底前買車瘋狂大促，購車就送日本五大城市雙人機票，還抽五日雙人東京自由行，幸運兒可以到東京看賽事，這樣的讓利幅度算是非常的有誠意，如果你最近有換車或是買車的打算，趁著年底這一波的車商換購優惠，買一台超值又實用的汽車吧！

▲經濟實用且適合家庭用車的需求COLT PLUS是一款很實惠的選擇。