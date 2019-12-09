　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

年底換車優惠現搶一波　專業選車心法大公開

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼MITSUBISHI COLT PLUS。（圖／業者提供）

▲趁著年前買車換車最划算，許多消費者都利用這段時間到處看車。（圖／記者張慶輝攝，下同）

消費中心／綜合報導

再過幾天就要告別2019，很多人辛苦了一年會想要好好的犒賞自己，業者嗅到商機，紛紛在年底祭出不同優惠，像年終慶、跨年福袋、回饋祭等等，但是真正聰明的搶購達人更會搶搭年底優惠熱潮買車，不僅可獲得全年最高的折扣優惠，在這段時間買車，還能拿到額外購車好禮，首要口訣就是：精打細算、貨比三家，就能在年底換車季搶到好康，接著就幫你實際演練一番，看看怎樣挑最划算！

很多人的第一台車是在剛成家不久後的幾年內買進的，這個時期家庭結構開始變化，原先代步的機車開始不夠使用，需要一台便利的小車。國人的習慣還是以TOYOTA、NISSAN、MITSUBISHI等日系品牌為主要選擇，考量點也都是以：外觀、配備、油耗、車室空間、座椅的舒適度、後車廂的容量等實際需要為優先，所以購車的時候要考慮到家中成員大大小小的需求，像小家庭可能會有小孩的嬰兒車、爸爸的腳踏車、媽媽上量販店購入的家用品等等，這些都考驗著車輛的空間配置。當家裡的大包小包都準備上車時，如果天氣好還可以耐著性子一個一個搬，但外頭若颳風下雨，一手撐傘一手扛重物，實在很難勻出一隻手打開沈重的車門，此時如果能不費力打開後車門，還能騰出空間擺放手上雜物的話，這就是購車的亮點。

▲▼MITSUBISHI COLT PLUS。（圖／業者提供）

▲大空間的後車廂，外加電動啟閉尾門，對出遊或購物非常方便。

以市面上佔有率最高的三款國產小車TOYOTA YARIS、NISSAN LIVINA、MITSUBISHI COLT PLUS來比較：全家開心出門，安全更是首要考量，像YARIS、COLT PLUS兩款車，皆有附設ASC動態穩定系統，TCL循跡防滑控制系統、HSA陡坡起步輔助系統、ESS智慧型緊急煞車輔助系統、LED日間行車燈、光感應頭尾燈等，所以安全方面YARIS、COLT PLUS是比較完善的；馬力部分，YARIS 107匹、COLT PLUS 112匹、LIVINA 115匹來看，三台車的動力表現相當。其次比的是油耗，這是購車時的隱型成本，YARIS最低平均油耗16.4KM/L、COLT PLUS 16.1KM/L、LIVINA 16KM/L，大家的油耗表現也差異不大，畢竟買小車的還是希望油耗好些讓負擔少一點。

再來PK的是買車的關鍵點「車價」－對小家庭來說這個階段花錢花得正兇，價格不親民立馬排擠掉其他的花費，影響生活品質。如果以60萬以內的預算來看，Colt Plus入門款是49.9萬，Yaris的入門車58.5萬、Livina59.9萬，一差差了8萬10萬的，幾乎快是整車價的20%了，非常有感。如果再加點預算，Colt Plus直上頂級也才54.9萬，但是遙控電動開啟尾門、遙控電動摺疊後視鏡、可以一鍵開啟的快倒後座椅，感應鑰匙、PUSH START觸控啟動功能、恆溫、光感應頭尾燈什麼都齊了，其他車型能還得再添個十萬八萬才買得齊。

▲▼MITSUBISHI COLT PLUS。（圖／業者提供）

▲▼MITSUBISHI COLT PLUS。（圖／業者提供）

▲光感應的頭尾燈設計、HSA陡坡起步輔助系統、ASC車身動態穩定系統、TCL循跡防滑控制系統都是行車安全的實用配備。

▲▼MITSUBISHI COLT PLUS。（圖／業者提供）

▲恆溫空調功能，不到50萬的COLT PLUS典藏版就可享有。

總結以上而言，COLT PLUS整體CP值高，而安全系統與YARIS同等，馬力部分雖三款車動力表現也相當，但它在配備上又扳回一成，尤其是遙控電動開啟尾門，這是百萬等級汽車才有的配備，620L的後廂空間也是同級最大。綜合效能比較起來，經濟實用且適合家庭用車的需求COLT PLUS是一款很實惠的選擇， 就如同一開始時提到，年底買車換車的好處是車商往往為了衝業績量都會有大幅的讓利，絕對讓買主超有感，以COLT PLUS來說 剛上市的新年式車種，搭配現在政府舊換新折5萬的政策，限時優惠價只要44.9萬起，電尾車型舊換新只要49.9萬元。再配合年底前買車瘋狂大促，購車就送日本五大城市雙人機票，還抽五日雙人東京自由行，幸運兒可以到東京看賽事，這樣的讓利幅度算是非常的有誠意，如果你最近有換車或是買車的打算，趁著年底這一波的車商換購優惠，買一台超值又實用的汽車吧！

▲▼MITSUBISHI COLT PLUS。（圖／業者提供）

▲經濟實用且適合家庭用車的需求COLT PLUS是一款很實惠的選擇。

ET快訊
黑BMW車庫前任性卡位！2大1小回不了家氣瘋　他卻搖頭：黑車
火辣闆娘遭強壓「沙發脫內褲」硬壞！她狂扭臀掙扎拍門淚崩：救我
小三害死爸嗆「拿錢來買骨灰」　蘿莉塔復仇大鬧告別式：臭X破壞
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

三菱帥氣小車「Mirage/Attrage」泰國亮相！車頭翻新安全升級

最低44.9萬起！中華三菱新Colt Plus標配ASC車穩、TCL循跡系統

超強小7高雄登場！智能無人店「X-STORE 3」即將進駐南台灣

東森購物力拼年營收200億　雙12天天搶12元限定商品

年底換車優惠現搶一波　專業選車心法大公開

一桌王牌菜！王品集合旗下推「年菜」　霸氣美味超吸睛

美麗與實用一次滿足！聖誕禮物首選Dyson吹風機　甜蜜寵愛另一半　

長假出國、短假住星級酒店「2020請假攻略」刷對卡10元1哩　一飛再飛最懂玩

摩納哥王妃顏值與穿著太完美！優雅綠色Dior格紋斗篷掀討論

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

在地人超推！5家新竹必吃早餐店　網稱「神之雞湯」放整隻腿超滿足

12小時包夜MTV看電影看到爽！　厚片吐司、冰淇淋、飲料免費吃

香蕉動正顎手術後自嘲變童顏！　戽斗下巴消失...網驚：好像黑人

超強小7高雄登場！智能無人店「X-STORE 3」即將進駐南台灣

東森購物力拼年營收200億　雙12天天搶12元限定商品

年底換車優惠現搶一波　專業選車心法大公開

一桌王牌菜！王品集合旗下推「年菜」　霸氣美味超吸睛

美麗與實用一次滿足！聖誕禮物首選Dyson吹風機　甜蜜寵愛另一半　

長假出國、短假住星級酒店「2020請假攻略」刷對卡10元1哩　一飛再飛最懂玩

摩納哥王妃顏值與穿著太完美！優雅綠色Dior格紋斗篷掀討論

遵守教育基本法　林易瑩：宗教不得入校宣傳

2021年全球監視器數量突破10億　美國將達到8500萬支

肥橘貓剪「空氣瀏海」找白貓評分　網一看：是花輪耶！

A辦3巨頭都在信義區　租金單價4千元「高價變均價」

酥香吐司蛋味口中炸出！在地60年紅茶牛奶老店　還有中式點心能選　

超強小7高雄登場！智能無人店「X-STORE 3」即將進駐南台灣

被王柏傑極品巨肌電到...Selina欽點他「上床」還虧：衣服穿太多

【廣編】創新住旅科技體驗展　全台建案一鍵輕鬆看　台北高雄擴大舉辦

斗六黃昏市場機車追撞釀1傷　女大生：右方車突左轉來不及煞車

365萬「膠帶黏香蕉」遭剝皮吃光！民眾擠爆搶看被吃掉藝術...展場撤展了

消費熱門新聞

王品霸氣推年菜　民眾：CP值高！

雷射溶脂不囉嗦　讓妳愛瘦哪就瘦哪

再冷也要吃！冬天94要吃鍋配剉冰

保護力up！逸新空氣清淨機SKY

懂玩?2020請假攻略刷對卡10元1哩

聖誕送Dyson吹風機　寵愛另一半

Ultraboost20星空銀河色璀璨炫目

凱特王妃美翻英國皇家大匯演現場

年底換車優惠現搶一波

砸上億改造5家台糖量販！家樂福北港店將引進首間影城

摩納哥王妃顏值與穿著太完美！

雙12必搶爆品清單　iphone 11半價入手

全台限量供應！麥當勞3大新品登場

Sony A9G讓音效大師沉浸聲色空間

更多熱門

相關新聞

TOYOTA Yaris GR-4預告片曝光　

TOYOTA Yaris GR-4預告片曝光　

之前就曾傳出，TOYOTA有意針對Yaris推出性能更為強悍的性能賽事版本「Yaris GR-4／GR Yaris」，歷經沉寂，官方終於也釋出這款「爆走神鴨」的官方預告影片

全球僅一台的萊姆綠BMW i8敞篷版

全球僅一台的萊姆綠BMW i8敞篷版

和潤掛牌首日飆漲近90%！但股價尚未達興櫃價

和潤掛牌首日飆漲近90%！但股價尚未達興櫃價

瑪莎拉蒂新年式車型全面導入ADAS

瑪莎拉蒂新年式車型全面導入ADAS

里長送年曆橫插門把！苦主「慘被封印」崩潰

里長送年曆橫插門把！苦主「慘被封印」崩潰

關鍵字：

汽車年底換車潮國產小車選購心法

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

2歲大胃王重43公斤　9年後現況曝光

空橋破大洞　1歲女童踩空墜樓亡

9度低溫「3件毛毯」全給8歲女兒　單親爸凍死

好市多上架沙龍香！JO MALONE 5.7折價俗翻

1.7億車隊迎娶！藝人黑面仔帥兒娶媳

志效機場「被粉絲絆倒」哭出聲

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

左營聖瑤宮「絕美女乩身」曝光！8男「扛進廟」狂晃

Juice Wrld癲癇發作過世！得年21

兒子半夜爆哭！　爸媽追問原因差點吐血

台東幼牛活著被肢解！老刑警看傻：30年沒看過

七夕揪小鮮肉床戰3回合　甜美嫩媳蛇蠍殺夫

早餐店成盤絲洞　她高調多劈不怕老公知

基隆名店簽外送5月虧慘　驚傳收攤

2020年愛情運Top3星座！第3名感情會開花結果

更多

最夯影音

更多
超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫
古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面